Hold hunden i snor: Kan koste 2000 kroner

Påskeferien venter rundt om hjørnet, og for mange af danskernes vedkommende tilbringes dele af ferien ude i det fri - måske i selskab med en firbenet ven.

Men skal du ud og lufte Fido på stranden, så husk, at der fra 1. april igen er påbud om, at hunde skal være i snor.

Reglerne er en del af naturbeskyttelsesloven, som siger, at alle hunde skal være i snor, når de luftes på de danske strande i perioden fra 1. april frem til 30. september.

Der er dog undtagelser for specifikke strande, så det er en god idé at holde øje med skiltningen ved den strand, du besøger. Også fordi der er strande, hvor det aldrig er tilladt, uanset hvornår på året, man slipper hunden fri.

Er du ikke opmærksom på dette, så risikerer du at få en bøde på 2000 kroner.

Kan skade dyr på stranden

Reglerne er til for, at det dyreliv, der er på strandene herhjemme, ikke forstyrres af fritgående hunde, som ofte er livlige og legesyge.

Blandt andet kan en løs hund være skyld i, at sælunger bliver forstyrret og stresset, så de risikerer at dø af sult. Og fugle kan blive så skræmt, at de ikke har ro til at passe deres æg og unger.

- Efter 1. april er det vigtigt at tage hensyn til de ynglende fugle rundt omkring på strandene. Vi kan ofte ikke selv se dem, men vores hundes snuder kan nemt finde dem. Det er derfor vigtigt at give fuglene fred til at passe sine unger uden at skulle frygte løse rovdyr som hunde, uddyber Yvonne Johansen, Dyreværnschef ved Dyrenes Beskyttelse.

Yvonne Johansen understreger, at det fortsat er en god idé at tage hunden med en tur på stranden, selv om den har snor på.

- En af de vigtigste ting ved hundens daglige gåture er aktivering, og her er stranden helt fantastisk. På stranden får hunden som regel en masse uvante sanseindtryk, og det er uanset, om den er i snor eller ej.