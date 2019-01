Hollywood-stjerne udstiller flyselskab: Matt Damon måtte låne vens tøj

For de fleste 'almindelige' mennesker er der en vis grad af fascination at hente, når det kommer til kendte personer, hvor man blåøjet kan misunde deres tilsyneladende perfekte liv, men når alt kommer til alt, så har kendisser vel nok lige så mange problemer som os andre.

I hvert måtte Hollywood-stjernen Matt Damon på trods af sin formue, Oscar-statuette og kendisstatus igennem et af de samme irriterende rejsedilemmaer, som mange af os andre har været ofre for, da han tidligere på ugen skulle flyve til årets 'Verdens Økonomiske Forum' i Davos i Schweiz.

Det skriver Business Insider.

Under debatten om verdens økonomiske problemstillinger i tirsdags fik han nemlig nævnt, at flyselskabet Swiss Air havde formået at miste hans bagage på flyveturen.

Ifølge det amerikanske medie tog Matt Damon dog sin manglende bagage med et smil og fortalte, at han i stedet havde lånt noget tøj af Gary White, som er medstifter af Hollywood-stjernens nonprofitorganisation, 'Water.org'.

- Vores forhold har udviklet sig så meget, at jeg nu går rundt i Garys tøj, fordi Swiss Air har mistet min kuffert, lød det fra en grinende Matt Damon i Schweiz.

En talsperson fra Swiss Air har over for Business Insider bekræftet, at Matt Damons bagage ikke nåede med ham frem til alpelandet i tide, men at det lykkedes dem at 'løse problemet' samme dag.

Her sidder Matt Damon - i det lånte tøj - sammen med Gary White til debatten i Schweiz. Foto: Francis MacGuire/Ritzau Scanpix

Så meget bagage forsvinder

Oscar-vinderen er dog bestemt ikke den eneste rejsende, der må finde sig i forsinket, ødelagt eller mistet bagage. Således viser SITA's seneste bagagerapport, at 5,57 stykker bagage per 1000 passagerer enten forsvandt eller ikke nåede frem til bagagebåndet til tiden i 2017.

I 2017 skulle 4,08 milliarder passagerer have håndteret 4,6 milliarder stykker bagage, og det er især i Europa, at det kniber med at få sin kuffert, når man ankommer.

Således var der problemer med hele 6,94 stykker bagage per 1000 passagerer i Europa i 2017, mens tallet kun lå på 2,3 og 1,92 i henholdsvis USA og Asien.

Ud af de i alt 22,7 millioner fejlhåndterede stykker bagage i 2017 blev 78 procent forsinket, 17 procent blev ødelagte og 5 procent forsvandt eller blev stjålet.

