Hollywoodstjerner promoverer kontroversielt rejsemål

Kampen om turisterne kan være hård. Så hvis man har mange oliepenge på lommen, kan man lægge lidt ekstra i markedsføringsbudgettet og på den måde komme i førersædet, når det gælder om at tiltrække dem.

Det har Visit Dubai gjort. I en kortfilm instrueret af Reed Morano, har de hyret Gwyneth Paltrow, Kate Hudson og Zoë Saldaña til at spille dem selv som turister i Dubai.

På deres ferie kører de blandt andet på motorcykler, de bliver venner med nogle seje skatere og så får de hjælp til at overkomme deres højdeskræk i en af byens skyskrabere.

- Jeg ville gerne vise, at alle kan komme til Dubai og finde den bedste version af sig selv. Derfor hyrede jeg de tre stærke kvinder, siger instruktøren Reed Morano.

Populært og kontroversielt

Dubai er et populært rejsemål for mange, men samtidig også et kontroversielt rejsemål. Det har en streng og konservativ praksis, når det gælder ligestilling, der er en høj brug af ureguleret og billig arbejdskraft fra Asien samt et retssystem, som afviger kraftigt fra det, som vi kender i Europa. Der er blandt andet ikke pressefrihed i landet.

- Noget af det bedste ved at rejse er at knytte forbindelse til en by, dens folk og lokale kultur. Dubai er et specielt sted, fordi det er en smeltedigel. Byens historie skrives både af de, som er født her og er stolt af deres kultur, og de som er kommet her for nylig med sine egne værdier og traditioner. Min tid i Dubai var over alt forventning, og der er helt sikkert mere at se, siger den Oscar-belønnede skuespiller Gwyneth Paltrow i en pressemeddelelse.

Det er ikke første gang, at skuespilleren medvirker i en kontroversiel reklame. Hendes mærke Goop er blevet kritiseret for falsk markedsføring, fordi hun solgte flere forskellige helseprodukter, der ikke havde nogen dokumenteret virkning. Goop hævdede blandt andet, at nogle sten formet som æg, som skulle indsættes vaginalt, kunne balancere kvinders hormoner og regulere menstruationscyklussen. Men dette var der intet videnskabeligt bevis for. Firmaet måtte i den forbindelse betale et beløb svarende til 983.604 kroner i et forlig indgået med Californiens Forbrugerråd samt stoppe markedsføringen.

Visit Dubai vil vise multikulturel by

Filmen tog otte dage at filme med et hold bestående af 30 forskellige nationaliteter. Ifølge Visit Dubai skal holdet bag spejle ånden i byen, 'som er født af multikulturalisme'.

- Som by er vi glade for at have haft besøg af Gwyneth, Kate og Zoë og for at have arbejdet sammen med en så utrolig instruktør som Reed. Gennem skuespillernes øjne ser vi værdierne, forholdene og oplevelserne, som Dubai byder på. Vi er stolte af at være hjemsted for over 200 nationaliteter, og vi lader gerne besøgende skrive næste kapitel i historien her, siger Issam Kazim, administrerende direktør i Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, i en pressemeddelelse.