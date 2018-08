Homoseksuelle David raser: Flyselskab prioriterede heteroseksuelt par

David Cooley og hans partner er rasende over, at de blev nedgraderet på flyet, fordi et heteroseksuelt par ville sidde sammen

- Jeg er aldrig nogensinde blevet diskrimineret så meget på en rejse før.

Sådan begynder amerikanske David Cooley et opslag på Facebook, hvor han kritiserer flyselskabet Alaska Airlines for at opgradere et heteroseksuelt par på bekostning af David Cooley og hans partner på en flyvning fra New York til Los Angeles forrige søndag.

Det skriver The Sun.

Ifølge det britiske medie havde det homoseksuelle par booket to såkaldte 'premium class'-billetter på flyvningen, men efter at de havde sat sig til rette i deres sæder, henvendte en af stewardesserne på flyet sig til David Cooleys partner og bad ham om at flytte sig, da et andet (heteroseksuelt) par med økonomi-billetter gerne ville sidde sammen.

Da David Cooley fortalte stewardessen, at de to mænd rent faktisk også var et par, blev de angiveligt truet med at blive smidt af flyet, hvis Davids partner ikke fjernede sig.

- Jeg forklarede hende, at vi var et par og gerne ville sidde sammen, men han fik valget om at opgive sit premium-sæde og flytte sig ned på økonomiklassen eller at forlade flyet, skriver David Cooley i opslaget på Facebook, som du kan se herunder:

Ifølge The Sun valgte David Cooley og hans partner at forlade flyet, fordi de følte sig så ydmyget over hændelsen, at de ikke havde lyst til at blive om bord.

- Jeg kunne ikke tro på, at et flyselskab i denne tid ville give et heteroseksuelt par særbehandling på bekostning af et homoseksuelt par og ikke mindst gå langt som at bede os om at gå, skriver David Cooley i sit opslag.

Se også: 'Kvinde, mand, bøsse': Hotel beskyldt for homofobi

Det siger flyselskabet

Det britiske medie har haft kontakt med flyselskabet, der bekræfter hændelsen, men som afviser at have diskrimineret David Cooley og hans partner.

- Denne uheldige episode var forårsaget af en teknisk fejl i sædeinddelingen, som blev forværret af et fyldt fly og et kabinepersonale, der gerne ville lette til tiden, og så ligger der ikke mere i det, siger en talsmand fra Alaska Airlines og fortsætter:

- Vi har en politik om at forsøge at få alle familier til at sidde sammen, når det er muligt. Det skete desværre ikke her, og vi beklager hændelsen.

Talsmanden pointerer desuden i udtalelsen, at de har kontaktet David Cooley for at undskylde, og at de ikke tolererer nogen form for diskrimination på deres fly:

- Mangfoldighed og inklusion er en del af grobunden for Alaska Airlines, lyder det fra talsmanden.

Se også: Mand raser over uhøflig kvinde på fly: 'Hvide og deres privilegier...'