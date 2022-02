Homoseksuelle pingviner bliver førstegangsfædre

Et pingvinpar af samme køn er for nyligt blevet forældre

Et pingvinpar af samme biologiske køn er i forbindelse med årsskiftet blevet beriget med et af livets største gaver.

De er nemlig blevet forældre, skriver flere internationale medier, herunder CNN.

Parret udgøres af to hanner, der hedder henholdsvis Elmer og Lima, og de er sammen bosat i Rosamond Gifford Zoo i New York, USA.

De tilhører begge pingvinarten humboldt og begyndte at danne par under efterårets parringssæson i 2021.

Elmer og Lima er kommet i lykkelige omstændigheder, efter dyrepasserne i den zoologiske have besluttede sig for at fjerne et æg fra dets biologiske forældre, da de risikerede at gøre skade på ægget.

Det er normal procedure at lade 'plejeforældre' ruge ægget ud og sidenhen passe på den nyfødte pingvinunge, hvis dyrepasserne vurderer, at de biologiske forældre ikke selv kan tage vare på ægget som i tilfældet her.

Æggets biologiske forældre var det heteroseksuelle pingvinpar Poquita og Vente, som var tæt på at revne ægget før tid, fordi de eksempelvis ikke kunne blive enige om, hvem der skulle ruge det og på hvilket tidspunkt.

- Det er sådan, at vi vurderer, hvem der vil være gode plejeforældre - og Elmer og Lima var eksemplariske i ethvert aspekt, når det kommer til at tage vare på et æg, siger Ted Fox, adm. direktør i Rosamond Gifford Zoo.

Sådan ser en nyfødt humboldt-pingvin ud. Her er det Carlos, som blev født i Rosamond Gifford Zoo i 2006. Foto: Dennis Nett/Ritzau Scanpix

Stjal æg og unger

Det er bestemt ikke usædvanligt, at pingviner danner par med en af samme køn.

Eksempelvis er der et par med to hunner af racen æselpingvin i Spanien, ligesom der er to hanner af samme race, der udgør et par i Sydney.

Dertil danner to hanner af racen kongepingvin par i Berlin Zoo, mens to hanner af arten brillepingvin danner par i Holland.

Sidstnævnte par blev verdenskendte, efter de forsøgte at stjæle et andet pingvinpars æg - et par, der ligesom dem selv var brillepingviner, og som tilmed var to hunner.

I 2018 udspillede et lignende drama sig i Odense Zoo, hvor et homoseksuelt pingvinpar forsøgte at kidnappe en unge.

De to optrin vidner om, at pingviner - uagtet køn og art - kan have et brændende ønske om at blive forældre.

Det er derfor særligt glædeligt, at det lykkedes de nybagte pingvinfædre Elmer og Lima, uden at de to blev tvunget ud i kidnapning og æggekup.