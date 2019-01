Hopper 11. etager ned fra krydstogtskib: Bandlyst på livstid

27-årige Nick Naydev er landet i strid modvind efter at have delt en tåbelig video på Instagram

'Forbandet idiot, du burde blive steriliseret', 'En fucking idiot' og 'Er du dum eller hvad?' er blot tre af de mere end 3000 kommentarer, der er strømmet ind på Nick Naydevs Instagram-video, siden han delte den i sidste uge.

På videoen kan man se den 27-årige stå og grine, før han springer hovedkulds ud fra 11. etage på Royal Caribbeans krydstogtskib 'Symphony of the Seas', mens skibet lå i havn på ferieøen Bahamas.

16-årig lige død

Videoen er i skrivende stund blevet vist intet mindre end 176.000 gange og har fået stor opmærksomhed, fordi den er dukket op kort tid efter, at en 16-årig dreng mistede livet, da han faldt ud fra krydstogtskibet Harmony of the Seas.

Ulykken skete, da den 16-årige dreng forsøgte at kravle op på en balkon ved sit værelse, fordi han havde tabt adgangskortet til sin kahyt, men desværre mistede han fodfæstet og faldt ned.

27-årige Nick Naydev fra Washington i USA virker dog ikke umiddelbart til at lade sig gå på af kritikken eller henvisningerne til den tragiske ulykke, og således har han fredag delt endnu en video, hvor han har filmet en tv-udsendelse omkring hændelsen.

'Jeg var stadig fuld'

På Instagram fortæller den 27-årige i øvrigt, at det livsfarlige hop fra 11. etage skyldtes lidt for meget alkohol aftenen før.

- Jeg var stadig fuld fra aftenen før, så da jeg vågnede op, besluttede jeg mig for at hoppe, skriver Nick Naydev på Instagram.

- Da jeg blev ædru begyndte min ryg at gøre ret ondt, og jeg kunne dårligt gå i tre dage eller sove på grund af smerten.

Udover de mange kritiske kommentarer, der sviner Nick Naydev til, har flere skrevet, at han er heldig at have overlevet hoppet.

- Når man tænker på Aaron, som døde efter at være faldet ned syv etager længere nede end dig, er du heldig, at du overhovedet er i live nu, skriver en bruger.

- Som en, der arbejder for dette krydstogtrederi, vil jeg bare lige fortælle dig, hvor dumt det her er, skriver en anden.

Bandlyst på livstid

Krydstogtrederiet tog da heller ikke let på Nick Naydevs 'stunt', og han fik kort efter hændelsen besked på at pakke sine ting og forlade skibet sammen med sine venner.

- Dette var en dum og hensynsløs opførsel, og han og hans venner er blevet bandlyst fra at sejle med os nogensinde igen. Vi undersøger desuden, om vi vil retsforfølge ham, siger en talsmand fra rederiet til The Sun.

