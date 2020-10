Hotel chikanerede skiturister: 'Dumme danskere med små hjerner'

'Fuldstændig ubehagelig, fjendtlig og uforsonlig'.

Sådan beskriver 27 danskere personalet og ikke mindst værten på et navngivet hotel i skiområdet Kappl i Østrig.

Den danske gruppe boede på hotellet i slutningen af januar, men nåede ikke engang til receptionen, før der var ballade med den mandlige vært.

'Ved ankomst og parkering blev flere skældt huden fuld af Hr. […] for ikke at ramme de meget smalle båse helt præcist', skriver de i en klage til rejsearrangøren Ruby Rejser.

Hotelværten lod i den anledning en bemærkning falde om 'dumme danskere i små biler og med små hjerner'.

Og det var bare begyndelsen.

En sand klageregn

I løbet af det ugelange ophold på det østrigske skihotel samlede danskerne eksempler til en sand klageregn, som efter hjemrejse blev bragt for Pakkerejse-Ankenævnet med krav om kompensation på 30-35 euro pr. rejsedeltager.

Danskerne oplevede blandt andet at blive skubbet og talt grimt til, når de stod i vejen for tjenerne i spisesalen, og at gå glip af morgen- og aftensmad, hvis blot de kom få minutter for sent til maden.

Lederen af den danske gruppe beskriver, hvordan hotellets mandlige vært på første dag lod ham forstå, 'at man KUN talte tysk og ikke ville høre andet'.

Senere skulle den danske gruppeleder 'stå skoleret' over for den østrigske hotelvært, mens alle skikammerater kiggede på, da der var problemer i gruppen med at leve op til hotellets strenge regler for spisning.

'På den mest ubehagelige, nedrige, sure og øretæveindbydende facon belærte Hr. […] mig om, at man skulle sidde på de samme pladser om aftenen som om morgenen'.

'Det var ikke på nogen måde muligt at tale stille og roligt om det, og jeg blev igen belært om, at her taler man tysk. Verstehen Sie?!!!!!!!'.

Påstand mod påstand

Ruby Rejser beklager i en mail, at gruppen følte sig uvelkommen på hotellet.

Der kan dog ikke blive tale om en kompensation, skriver selskabet og pointerer, at hotellets udlægning af sagen ikke flugter med klagernes beskrivelse. Ifølge hotellet var de danske gæster 'højtråbende og ikke særlig rare'.

'Jeg har - som jeg fortalte dig - både talt og skrevet med værtinden fra hotellet. Hun har givet udtryk for, at I ikke var så 'nemme' gæster for hende og personalet', skriver en medarbejder fra Ruby Rejser.

Dokumentationen er ikke god nok til at tage stilling i sagen, mener rejseselskabet.

Gruppelederen af de 27 danskere finder det 'noget så ubehageligt at få svar på vores klage fra Ruby Rejser, hvor man som klager ikke bliver troet'.

'At værtsparret fortæller en anden historie, kan vel ikke undre. Det, jeg har fået gengivet af værtsparrets version, er ikke bare usandt, det er direkte løgn', skriver han.

Klagen blev afvist

Der blev afsagt kendelse i sagen 26. august. Her afgjorde Pakkerejse-Ankenævnet, at der ikke var grundlag for at give de danske skiturister medhold i deres klage.

Ruby Rejser tilbyder ikke længere ophold på det bemeldte hotel.

