Hotel indfører vægtloft: Gider ikke gæster over 130 kilo

Et hotel i den tyske badeby Sahlenburg vil kun acceptere gæster, hvis de vejer under 130 kg. Det sker angiveligt af hensyn til interiøret

Interiøret er en stor del af ethvert hotels DNA, men hvor langt kan ejerne tillade sig at gå i den gode smags tjeneste?

Spørger man ejeren af Beachhotel Sahlenburg, Angelika Hargesheimer, er svaret tilsyneladende 'meget langt'. For at skåne hotellets møbler har hun nemlig indført et vægtkrav i hotellets reglement.

Det skriver mediet Buten un binnen.

- Vores hotel er karakteriseret af meget individuelt design. Af ansvarsmæssige grunde vil vi gerne påpege, at interiøret ikke er egnet til personer med en kropsvægt på over 130 kg, skriver hotellet i sit reglement.

Her fremgår det også, at hotellet er røgfrit og i øvrigt kun tager imod gæster over 18 år.

Se også: Tykkere passagerer tvinger berømt jernbane til forstærkninger

Vægtkrav møder kritik

På spørgsmålet om, hvorfor hun har indført vægtkravet, forklarer Angelika Hargesheimer:

- Du så selv designerstolene nedenunder, det er ægte klassikere. Hvis en person på over 130 kg prøver at sætte sig på dem, vil der kun være plads til én balle, og stolen vil ikke holde længe. Jeg vil have et designerhotel, hvor møblerne er flotte og ikke i massivt egetræ, siger hun til Buten un binnen.

Vægtkravet møder imidlertid kritik fra Friedrich Schorb, der forsker i vægtdiskrimination på universitetet i Bremen. Overfor mediet sammenligner han vægtkravet med diskrimination af homoseksuelle.

- Intet hotel ville turde skrive: 'Vi vil ikke have homoseksuelle'. Men de her ekstreme eksempler viser bare, at der ikke er samme opmærksomhed (på vægtdiskrimination, red.), siger han til Buten un binnen.

Angelika Hargesheimer afviser dog, at der skulle være tale om diskrimination.

- Personligt føler jeg det som diskrimination, at jeg skal holde sådan et syn ud - for at være ærlig. Hvis jeg er tyk, så ved jeg godt, at noget ikke stemmer.

Se også: Genåbner færgerute efter 46 år