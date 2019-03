Hotel lagde menstruations-lagen på facebook: 'Haj-uge'

Et hotel er blevet anklaget for at nedgøre og udskamme kvinder, efter de lagde et billede på de sociale medier af et lagen med menstruationspletter

'Sikke en interessant uge.. det må være haj-uge', lød det på et facebookopslag fra Quest Palmerston Hotel i New Zealand.

Spørgsmålet fulgte med en række billeder af et lagen med menstruationspletter.

'Haj-uge' er en engelsk nedsættende talemåde om den tid på måneden, hvor menstruationsperioden finder sted og henviser til hajers blodtørst.

Udover teksten var opslaget 'pyntet' med hashtags som 'ulækkert' og 'hajangreb'.

Det skriver The Independent.

Opslaget gik hurtigt rundt på de sociale medier, hvor den blandt andet forargede kvindeorganisationen Share the Dignity.

'Der er bare ingen ord for dette, Quest Palmerston. At udskamme en kvinde for at få sin menstruation og poste billeder på de sociale medier. Opslaget er taget ned nu, men i denne tid er det dårlig smag', skriver organisationen på sin Facebook, hvor de har delt hotellets oprindelige opslag.

Undskyldning ikke nok

Opslaget er rigtig nok blevet taget ned, og så er det i stedet blevet erstattet med en undskyldning.

'Vi undskylder dybt over for alle for det seneste opslag og kommentarer på Quest Palmerstons Facebookside, der er blevet fjernet. Dette stemmer ikke overens med vores standarder eller Quest Brand. Vi har adresseret holdningen med den ansvarlige medarbejder'.

I en udtalelse uddybede hotellet desuden.

- Det uautoriserede opslag fra en Quest Palmerston-medarbejder var dybt forstyrrende, og vi forstår den stærke samfundsreaktion, det provokerede.

- Medarbejderen, der er ansvarlig for opslaget, er blevet suspenderet og vil nu blive underlagt en officiel intern undersøgelse

En lang række personer var dog ikke tilfreds med undskyldningen. Undskyldningen på Facebook har fået en masse kommentarer, hvoraf de fleste fortsat er forargede.

'Det spørgsmål, der stadig skal besvares, er, hvorfor er der en sådan kultur i din organisation, der tillader nedværdigelse af dine betalte kunder?', spørger Doni Baz.

En anden skriver.

'Er der ingen respekt? Hvordan fandt en medarbejder det acceptabelt at skrive dette i første omgang? Konkluderer jeg, at etikken hos arbejdspladsens ledelse er skræmmende, og at det bare er normen derovre?', fortsætter hun.

Man kan nu ikke længere anmelde hotellet på deres Facebook, da de siden har deaktiveret funktionen.

