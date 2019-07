Hotel leverer hundehvalpe til værelset

Hoteller finder på mange kreative tilbud for at lokke kunder i biksen – dette må være et af de mest bizarre

– Er det roomservice? Jeg vil gerne bestille en hvalp.

Sådan kan det snart komme til at lyde på Kimpton Hotel Monaco i Denver, USA. De har nemlig opfundet en ny tilbudspakke til deres gæster, 'Puppies + Prosecco', hvor man får sendt en omgang bobler op til værelset – og en håndfuld nuttede hundehvalpe,

I anledning af den nationale hundedag tilbyder de deres gæster, at de kan få en privat hundehvalpefest med i købet, når de booker et ophold i en af hotellets luksussuiter fra den 23. til den 26. august.

Det skriver departures.com.

Antallet af gæster til festen vil være mellem seks og ti hvalpe, alt efter hvordan de små har det den dag, og man får en time til at lege med dem. Derudover vil en hvalpeekspert også være til rådighed til at svare på de eventuelle spørgsmål om, hvordan man tager sig af hvalpe.

Har længe haft hvalpe på programmet

Ideen er dog ikke bare opstået ud af det blå. Hotellet har længe haft hvalpe på programmet.

– På Hotel Monaco er vi altid på udkig efter at skabe den mest avancerede komfort og følelse af at være hjemme, vi kan, for vores gæster, siger Chris Guse, der er general manager på Hotel Monaco til departures.com.

– Derfor er hvalpe blevet en naturlig del af vores aftenprogram. Den glæde, det har skabt for alle, der har været involveret, gjorde det klart for os, at vi måtte tage konceptet til et andet niveau, bare i mere intime omgivelser.

Det er den frivillige redningsorganisation Lifeline Puppy Rescue, som sørger for hvalpeforsyningen, så det er muligt at få lov til at adoptere hvalpene efter festen. Derudover bliver halvdelen af overskuddet fra hvalpepakken doneret til organisationen.

Hvalpeterapi og hundemaskotter

Hotellet i Denver er ikke det eneste sted, hvor hundehvalpe er blevet en del af oplevelsen.

Et hotel i Bali tilbyder f.eks. hvalpeterapi til deres gæster, hvor en lignende frivillig organisation to gange om ugen medbringer nogle af de hvalpe, de har reddet, til at lege med hotelgæsterne ved poolen.

I Sydney lufthavn kan nervøse flypassagerer hos selskabet American Airlines få beroliget nerverne ved at få en lille hundehvalp i armene, de kan klappe lidt, og også i Aberdeen lufthavn giver hunde en hjælpende pote.

Og så er der alle hundemaskotterne. På luksushotellet London West Hollywood i Beverly Hills har de f.eks. to engelske bulldogs ved navn Winston og Churchill.

Og på St. Regis i Aspen sagde de i vinters velkommen til en permanent gæst ved navn Kitty Jacob Astor II – en berner sennenhund, som tilmed har sin helt egen Instagram-konto.