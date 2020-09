Hotel sagsøger turist for negativ anmeldelse på Tripadvisor

Den amerikanske turist risikerer i værste fald op til to års fængsel

På hotellet Sea View Resort i Thailand nusser man om sin Tripadvisor-profil, hvor man kan bryste sig af en flot score på 4,5 ud af 5 point.

Hotellet går så meget op i sit omdømme på den digitale rejseplatform, at det har sagsøgt en amerikansk turist for at skrive negative anmeldelser.

Han risikerer nu op til to års fængsel og en bøde på 40.500 danske kroner.

Det skriver The Telegraph.

Ris til egen røv

Sea View Resort er et firestjernet hotel på det thailandske ferieparadis Koh Chang, som blandt andet det danske rejseselskab Spies tilbyder ophold på.

Anklagen går på, at den amerikanske turist Wesley Barnes har skadet hotellets omdømme. Og det skal man passe på med i Thailand, der er berygtet for sin strenge lov om ærekrænkelse, som ofte bliver kritiseret af menneskerettighedsorganisationer.

Det er da heller ikke ligefrem stjerneregn og hyldesttaler, som Wesley Barnes er grebet til, da Tripadvisor bad ham evaluere sit ophold.

I en anmeldelse fra juli skriver han, at han er stødt på 'uvenligt personale', der 'opfører sig, som om de ikke ønsker nogen gæster'. En anden anmeldelse er blevet fjernet, fordi den overtrådte Tripadvisors retningslinjer. Her anklagede amerikaneren hotellet for 'moderne slaveri'.

Alkohol på hotelværelset

Wesley Barnes, der arbejder i Thailand, har allerede tilbragt to nætter i brummen. Han blev arresteret af det thailandske immigrationspoliti, der tilbageholdt ham på øen, inden han blev løsladt mod kaution.

Ifølge Sea View Resort begyndte konflikten, da Wesley Barnes forsøgte at tage alkohol med op på sit værelse, hvilket han fik at vide, var imod hotellets regler. Det fik amerikaneren til at se rødt og tiltale hotelpersonalet i nedladende vendinger, skriver Bangkok Post.

- Vi forstår godt, hvis nogen mener, det er overdrevet af os at tage loven om ærekrænkelse i brug, erkender hotellet i en presseudtalelse.

Sea View Resort har dog valgt at fastholde anklagen, fordi den amerikanske turist inkluderer 'fabrikerede historier' i sine anmeldelser.

Anmeldelser er suspenderet

Hos Tripadvisor har man besluttet at suspendere alle nye anmeldelser af hotellet, der er endt i lidt af en shitstorm.

'En hændelse, der for nylig har tiltrukket sig medieopmærksomhed, har medført en tilstrømning af anmeldelser af denne ejendom, der ikke beskriver førstehåndsoplevelser. Vi har derfor midlertidigt suspenderet offentliggørelse af nye anmeldelser', skriver rejseportalen.

