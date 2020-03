Hotel vil hjælpe studerende: 8000 kroner for 15 kvadratmeter

Mange studerende kæmper med at finde en passende bolig, når de har fået en studieplads i København.

Derfor vil Københavns største lejlighedshotel, CabInn Apartments i Ørestad, udleje deres lejligheder til studerende til en reduceret pris. Det skriver mediet Standby.dk.

CabInn Apartments oplyser, at de har ledige lejligheder, og derfor ser hotellet en mulighed for at få dem fyldt af studerende.

Se også: Ny rekord: 56 millioner overnatninger i Danmark

Sparer over 3000 kroner

Der er tale om hotellets såkaldte 'single apartments', som er en 15 kvadratmeter stor lejlighed med eget badeværelse og tekøkken.

Lejen for sådan en lejlighed på månedsbasis vil normalt løbe op i omkring 11.000 kroner, men nu tilbyder CabInn Apartments studerende, at de kan leje dem for 8000 kroner om måneden.

- Mange studerende står i akut bolignød. Mange studerende mangler boliger, så der er ingen grund til, at vi har ledige apartments, siger Eda Durnal, general manager i CabInn Village til Standby.dk.

Se også: Luksushotel i København får Danmarks dyreste suite

Skal være studerende

Det er kun studerende med gyldigt studiekort, som kan benytte sig af tilbuddet. CabInn oplyser, at tilbuddet vil gælde resten af året.

Udover tekøkken, en seng samt badeværelse, så får man blandt andet også wifi, fladskærms-tv, el, vand, varme og rengøring med i prisen.

CabInn Village ligger i Ørestad og omfatter CabInn Metro-hotellet med 709 hotelværelser og de 520 hotellejligheder i fire størrelser i CabInn Apartments, hvor single apartments er mindste kategori.