Hotelgæster stjæler luksusmadrasser og udstoppede dyr

Det er ikke kun håndklæder og badekåber, som hotelgæster sniger med hjem i kufferten.

En ny undersøgelse foretaget af hotelportalen Wellness Heaven viser, at også madrasser, telefoner, kunstværker og batterier bliver stjålet fra hotelværelserne.

Wellness Heaven har spurgt 1157 hoteller i Europa om, hvad der bliver stjålet mest af. Her kommer håndklæder ind på en klar førsteplads. 77,5 procent af gæsterne stjæler ifølge undersøgelsen håndklæder.

Kuglepenne, bøjler og badekåber ligger også i top, men de adspurgte i undersøgelsen har også afsløret, at der bliver stjålet større og mere usædvanlige ting.

- I et hotel nær Salzburg blev træbænkene i en sauna stjålet. Saunaen var privat og tilhørte en suite. Bænkene var lavet ud af duftende fyrretræ, som måske har ophidset gæstens begær. Først da en anden gæst kritiserede de manglende bænke - 'hvor skal jeg sidde i saunaen? Jeg kan ikke slappe af stående' - fandt ledelsen ud af, at bænkene var stjålet, skriver Wellness Heaven i undersøgelsen.

Undersøgelsen viser også, at udstoppede dyr og et piano er blevet stjålet.

Grafen viser, hvor mange gæster der stjæler hvad fra hoteller. En del gæster får et ekstra håndklæde med hjem. Foto: Welness Heaven

Forskel på nationalitet

Ifølge undersøgelsen er der også forskel på, hvad man stjæler, alt efter hvilken nationalitet man er fra. Det viser sig, at tyske og britiske hotelgæster er ret kedelige. De stjæler primært badekåber, håndklæder og toiletsager.

Østrigere stjæler typisk tallerkener og kaffemaskiner. Amerikanere har et begær efter puder og batterier. Italienere foretrækker vinglas, mens schweizere oftere stjæler en hårtørrer. Franskmændene går efter de lidt større ting og foretrækker fjernsyn og fjernbetjeninger.

Undersøgelsen er foretaget blandt 634 firestjernede hoteller og 523 femstjernede hoteller primært i Europa. Her viser det sig også, at der er forskel på, hvad der bliver stjålet.

Chancen for at et TV for eksempel bliver stjålet på et femstjernet hotel er ni gange højere sammenlignet med chancen på et firestjernet hotel. Også madrasser forsvinder oftere fra de fine hoteller.

- Selv luksusmadrasser (ofte flere tusind euro værd) er ikke immune over for at forsvinde. Muligheden for at de bliver stjålet er 8,1 gange højere på et femstjernet hotel i forhold til et firestjernet. Hvordan man helt præcist får så stor en genstand ud, uden nogen lægger mærke til det, er et mysterie. Nogle hoteller oplyser, at tyveriet af madrasser foregår midt om natten ved hjælp af elevatorer, som går direkte ned til parkeringsanlæg, skriver Wellness Heaven.

