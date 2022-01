Hotelgigant åbnede mere end et hotel om dagen i 2021

Lukkede landegrænser og begrænsede muligheder for at rejse har gjort, at hotelbranchen har lidt et hårdt økonomisk knæk i coronapandemiens kølvand.

Pandemien har imidlertid ikke sat den store hotelkæde Hilton ud af kurs.

Hilton er en international hotelkæde, som har eksklusive luksushoteller flere steder verden over.

I 2021 har den succesfulde hotelkæde haft et rekordår, og det afspejler sig blandt andet i antallet af nye hoteller i Hiltons i forvejen store portefølje på den globale arena.

Således åbnede Hilton intet mindre end 414 hoteller med 67.100 værelser i løbet af det forgangne år.

Det skriver rejsesiden Travelnews.dk.

- Efter et år med bedring og vækst har det været utroligt at være vidne til rejseindustriens modstandsdygtighed og vores teams' evne til at omfavne forandringer og samtidig betjene flere gæster på flere hoteller rundt om i verden, lyder det fra Christopher J. Nassetta, der er topchef hos Hilton.

- Jeg kan tale for os alle på Hilton, når jeg siger, at vi ser frem til at byde vores gæster velkommen og hjælpe dem med at skabe nye minder i 2022.

Under coronapandemien har Hilton da også leveret imponerende resultater. I slutningen af 2021 havde hotelkæden intet mindre end 6800 hoteller fordelt på seks kontinenter med en nettovækst på 5,6 procent.