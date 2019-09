Hotelklage: Ansatte vaskede ikke hænder efter toiletbesøg

En rejse til Bodrum i Tyrkiet ende i et mareridt for to danske turister

To turister havde så dårlig en oplevelse på deres rejse med rejseselskabet Detur til Bodrum i Tyrkiet, at de valgte at klage til Pakkerejse-Ankenævnet ved hjemkomsten.

De ville have hele rejsens pris på 5572 kroner tilbage.

Klageren var ikke tilfreds med hotellets standard, rengøringen, kvaliteten af deres all-inclusive og især personalets service på hotellet.

Klageren indleder således klagen med, at allerede ved ankomsten til Costa Blu Resort i Bodrum, fik de fornemmelsen af, at det ville ende i et mareridt.

'Det første værelse, vi fik tildelt, var med en terrasse som var møgbeskidt, hvor der lå og flød underbukser. Vi havde udsigt til en baggård, hvor der lå skrald og kasserede vaskemaskiner'.

Ansatte vasker hænder uden sæbe

Men det var særligt graden af service på hotellet og uhygiejniske forhold, som klageren ikke var tilfreds med.

'Pool-toiletterne var overskidt og fyldt med toiletpapir. De var ikke rengjort, men blev bare aflåst. Vi har opdaget, at personalet, som står i restauranten og i poolbaren, bruger de uhygiejniske toiletter, hvor der hverken er sæbe eller papirhåndklæder. Efterfølgende gik personalet direkte ind og betjente hotellets gæster – man kan undre sig over, hvordan de har fået rene hænder, når der ingen sæbe var på toilettet!', skriver klageren.

Klageren beskriver hotellets ansatte som ‘meget unge drenge, der har et alt for stort ansvar i forhold til deres alder’.

‘Man kan ikke forvente topklasse service’

Detur ville kun kompensere klageren for den manglende rengøring på klagerens værelse og tilbød 1019 kroner i erstatning. De skriver således:

- Costa Blu Resort er et turistklassehotel, og i denne kategori bør man ikke forvente, at faciliteter såvel som service og mad er i topklasse.

Men de mange beviser, som klageren fremlagde i form af blandt andet billeder, fik Pakkerejse-Ankenævnet til 3. juni 2019 at afgøre, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i prisen.

Klageren fik dermed ikke hele rejsen refunderet, men har i stedet fået tilkendt en erstatning på 1800 kroner.