Hoteller fjerner minibaren: Nærige gæster benytter ækelt tisse-trick

En række spanske hoteller opgiver minibaren, fordi fedtede gæster i høj grad benytter sig af et frastødende trick for at slippe for at betale

Det kan hurtigt blive en dyr omgang at snuppe lidt lækre snacks eller kolde drinks fra minibaren på hotelværelset, og for nogle mennesker er det åbenbart så dyrt, at de tyer til alternative løsninger for at slippe for regningen.

I hvert fald kæmper hotellerne langs den populære kyststrækning Costa Blanca i ferieparadiset Alicante i Spanien så meget med nærige turister, at mange af hotellerne simpelthen er blevet nødt til at undlade at have en minibar på værelserne.

Det skriver Daily Mail.

Ifølge det britiske medie påstår flere hoteller i Costa Blanca, at mange hotelgæster ligefrem fylder tomme flasker op med alt fra vand til intet mindre end tis, så de slipper for at betale for, hvad de har drukket.

- Det lyder måske sindssygt, men jeg kan godt bekræfte, at det er sandt, siger en talsmand fra den spanske hotelsammenslutning Costa Blanca and Benidorm og fortsætter:

- Vi har oplevet folk, der fylder flaskerne med tis, men heldigvis har personalet opdaget det.

Se også: Slut med fri alkohol: Dansk feriefavorit siger stop

Så mange snyder

Ifølge Daily Mail viser en ny undersøgelse, at hver tredje turist har indrømmet at have drukket fra minibaren og derefter fyldt dem med en anden væske for at undgå at betale de som oftest ret høje priser.

Hoteller med flere end tre stjerner i Costa Blanca har tidligere været forpligtet til at tilbyde minibar på værelserne, men i 2015 blev reglerne lavet om, så hotellerne nu selv må bestemme.

Talsmanden fra hotelsammenslutningen påpeger, at det er hans erfaring, at det især er britiske turister, der benytter sig af det frastødende og nærige tisse-trick.

Har du nogensinde benyttet omtalte trick? Ja, og jeg har brugt tis Ja, men jeg har brugt vand Nej Har du nogensinde benyttet omtalte trick? 4 % Ja, og jeg har brugt tis 2 % Ja, men jeg har brugt vand 94 % Nej Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Se også: Ingen snacks tilladt! Europæisk ferieby slår ned på spisende turister