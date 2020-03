Hoteller skal huse hjemløse

Den britiske regering lejer hotelværelser til gavn for landets hjemløse - i Danmark klarer Hus Forbi det for egen regning

Hygiejne og social distance er essentielt i disse tider, hvis man vil undgå at blive smittet med coronavirus. Men hvis man ikke har fire vægge og adgang til rent vand, så kan det være svært at overholde.

Derfor skal tomme hoteller i Storbritannien nu huse hjemløse, så de har et sted at selvisolere sig. Det skriver The Guardian.

Det er den britiske regering, som vil leje værelserne til de hjemløse for at tackle coronapandemien. Det estimeres, at der er brug for 45.000 værelser til britiske hjemløse.

Se også: Virus skaber verdens længste flyrute

Strategien kommer, efter at Californiens myndigheder også tillod hoteller at blive transformeret til herberger.

I en model fra University College London har man fundet, at placeringen af sårbare grupper på hoteller vil være langt mindre omkostningstungt end at skulle pleje dem på hospitalerne.

Hjemløse er nogle af de mest sårbare over for coronavirus, da en hjemløs ifølge The Guardian har tre gange større sandsynlighed for at have alvorlige problemer med lungerne.

- Hjælpen er ikke kommet så hurtigt, som vi havde brug for det. Regeringens vejledning til at beskytte sig selv er helt umulig for hjemløse. Vi er nu i en kamp mod tiden, fordi der i natherbergerne sover folk på gulvet ved siden af hinanden. Det er for farligt, siger Matthew Downie, direktør for velgørenhedsorganisationen Crisis i Storbritannien.

Se også: Danske Thor bliver i outbacken: - Det er mere sikkert herude

Hus Forbi sørger for ly

I Danmark har organisationen Hus Forbi indgået en aftale med Danhostel om, at deres sælgere kan få et værelse på et af kædens vandrehjem i Danmark.

Ifølge TV 2/Lorry er der tale om en rabataftale, hvor Hus Forbi klarer betalingen, så de hjemløse ikke skal have pungen op af lommen.

Hus Forbis sekretariatetsleder, Rasmus Wexøe Kristensen, oplyser, at mange hjemløse har det svært, da herbergerne skal overholde myndighedernes regler og derfor enten har lukket ned eller et begrænset antallet af sengepladser.

Se også: Coronavirus giver boom i private flyrejser

- Der er jo udsolgt af håndsprit alle steder, flere offentlige toiletter, der ellers kan bruges til håndvask, er også blevet lukket, og når herbergerne så samtidig begrænser adgangen, så kan det altså blive svært at overholde de gængse sundhedsråd. Så der er virkelig et behov for at hjælpe vores udsatte borgere netop nu, siger Rasmus Wexøe Kristensen til TV2/Lorry.

Danhostel oplyser, at på grund af myndighedernes sundhedsrestriktioner om at begrænse samvær vil de hjemløse som udgangspunkt blive tilbudt at sove i enkeltmandsværelser.

Hus Forbi forventer, at der vil være 200-300 af deres sælgere, der vil tage imod tilbuddet. Hvor meget det kommer til at koste, vides endnu ikke. Derfor håber Hus Forbi, at folk vil støtte og donere penge til det gode formål.