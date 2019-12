Hotels.com efter fund af væggelus: Læs anmeldelser på nettet

Et italiensk hotel har i over et år haft problemer med væggelus, men bliver alligevel stadig udbudt via reservationssiden Hotels.com

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

I september måned i år var Henrik Schmidt på en tur til Rom. Han havde bestilt et værelse gennem reservationssiden Hotels.com på det centrale hotel Relais Vatican Suites.

Da han ankom til hotellet, fandt han ud af, at der var væggelus overalt. Sådan beskriver han det selv.

Han kontaktede derfor med det samme Hotels.com, hvor han havde booket hotelværelset. Her var servicen god. Han blev booket ind på et andet hotel med det samme og fik et gavekort på 300 kroner for ulejligheden.

Se også: Danmarks største hotel ramt af blodsugende tæger

Læs anmeldelserne først

Da Henrik Schmidt kommer hjem fra sin ferie i Rom, finder han ud af, at hotellet stadig fremgår på Hotels.com.

Han kontakter derfor kundeservice hos Hotels.com, fordi han vil have dem til at fjerne hotellet eller i det mindste advare om risikoen for væggelus, men de oplyser ham om, at de ikke er ansvarlige for, hvad en hotelejer lægger ud på Hotels.com.

Inde på Tripadvisor.com kan man se, at Relais Vatican Suites har haft problemer med væggelus siden september 2018. Altså et helt år inden Henrik Schmidt ankommer til hotellet.

Advarsel: Se det værste tilfælde af væggelus i USA

Ekstra Bladet har herefter kontaktet Hotels.com for at høre, om de ikke har et ansvar for, at de hoteller, som de samarbejder med, lever op til en vis standard. Væggelus kan især have alvorlige konsekvenser, hvis rejsende får dem med hjem i kufferten. De er meget svære at bekæmpe.

Vil løse problemet

Herefter har Hotels.com beklaget over for Henrik Schmidt for deres første svar, som de selv beskriver som 'mangelfuldt'. De vil nu sørge for at løse problemet med væggelus med hotellet, skriver Hotels.com i en mail.

- Vi er meget kede af, at kunden havde en dårlig oplevelse, og vi refunderede fuldt ud hans ophold og gav ham et gavekort. Vi har fulgt op på sagen med vores hotelpartner, og vi vil også gerne opmuntre vores kunder til at læse anmeldelser og ratings, før de bestiller et hotelværelse, skriver en talsperson for Hotels.com i en mail til Ekstra Bladet.

Se også: Disse simple hotelvaner kan blive RIGTIG dyre

Kun én anmeldelse om væggelus

På Hotels.com er der kun én anmeldelse af hotellet fra en gæst, der har oplevet væggelus, hvilket hotellet modsvarer ved at kalde gæsten en løgner. Resten af anmeldelserne er gode. På Booking.com, som også udbyder reservationer til hotellet, er der også kun gode anmeldelser af hotellet. Til gengæld er der flere gæster, som har brugt rejseforummet Tripadvisor til at fortælle om deres oplevelser med væggelus på hotellet.

Oplever du væggelus på en overnatning, skal du klage med det samme samt få en kvittering for klagen. Billeddokumentation af skadedyrene er også en fordel.

Se også: Undertøjsmodel sagsøger luksushotel for 'massakreret' krop