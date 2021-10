Hov - der var vist ikke plads

Et fly blev fanget under en lav bro i Delhi i Indien

Et fly fra flyselskabet Air India er for nyligt blevet fanget på video - en video, som sidenhen er gået viralt på internettet.

Årsagen er, at flyet hverken er at finde i luften eller stående solidt på jorden i en lufthavn.

I stedet har det forladt de omgivelser, hvor man normalt ville forvente at finde et fly.

For pågældende fly sidder fast under en bro i Delhi, Indien.

Det skriver BBC.

Ifølge mediet er flyet blevet solgt, og det var i den forbindelse i færd med at blive transporteret hen til de nye ejere, da det pludselig sad fast på vejen.

På videoen, der er gået viralt, bliver flyet, der har fået fjernet sine vinger, så forbipasserende køretøjer kan komme forbi, fragtet under broen, indtil det viser sig at være for højt til at kunne passere.

Fralægger ansvar

En journalist, som har lagt videoen på Twitter, delte i samme ombæring en udtalelse fra flyselskabet Air India, som oplyste, at selskabet ikke længere har en aktie i flyet, hvorfor selskabet ifølge eget udsagnheller ikke er forpligtede til at fjerne det.

- Det er et skrottet fly fra Air India, som er blevet solgt. Det blev transporteret (af de nye ejere, red.). Air India har under ingen omstændigheder nogen forbindelse til flyet, lød det.

Lufthavnen i Dehli fralægger sig også alt ansvar i forbindelse med det fangede fly. Til avisen The Times of India udtaler lufthavnen, at 'flyet ikke hører til lufthavnens flåde'.