Hund efterladt til at dø i lufthavn

18 hunde blev holdt indespærret i et lagerrum uden mad og vand i tre døgn

O’Hare International Airport i Chicago er kommet i uføre, efter at 18 hunde er blevet holdt indespærret i et af lufthavnens lagerrum uden mad og vand i tre døgn.

Episoden kostede en hund livet. De resterende hunde blev reddet efter et anonymt tip til politiet. Det skriver CBS Chicago.

Ulykken skyldes forsinket papirarbejde, skriver mediet.

Mere konkret afviste lufthavnens lagerpersonale at overlade hundene til deres nye ejere, fordi de manglede vaccinedokumenter.

Fragtfirma afviser anklager

Inden da havde hundene været på en 13 timer lang flyvetur fra Jordan til USA, skriver Chicago Suntimes.

Det var fragtfirmaet Alliance Ground International (AGI), der havde ansvaret for de 18 hunde, der blandt andet talte en belgisk hyrdehund og en tysk schæferhund. Virksomheden er nu sigtet for svigt og dyremishandling, oplyser politiet.

Ifølge Warren Jones, der er vicepræsident i virksomheden, gjorde de ansatte på lageret 'alt hvad de kunne’ for at passe på hundene.

- Vi købte mad til dyrene, mens toldvæsen og leverandør arbejdede på at løse papirarbejdet, siger Warren Jones til Chicago Suntimes.

Alliance Ground International afviser alle anklager. Ifølge vicepræsidenten er ingen dyr døde i forbindelse med forsendelser i virksomheden i 30 år.

Ikke enestående tilfælde

Ifølge CBS Chicago er det dog ikke mere end nogle få uger siden, at en lignende situation fandt sted i samme lufthavn.

Mediet har talt med en kvinde, Staci Yates, der i august betalte tusindvis af dollar for at få en sort labrador fløjet fra Rusland til USA. Men under mellemlandingen i O’Hare International Airport opstod der problemer.

Her opholdt kvindens hund sig to døgn i et lastrum, hvor den knap nok kunne røre sig.

- Han lå i sin egen afføring, og der havde han tydeligvis ligget i noget tid, siger Staci Yates til CBS Chicago.

