Hund redder bjergbestigers liv

Hunden North redder bjergbestigers liv ved at holde ham varm i 13 timer, efter de faldt ned fra et bjerg i Kroatien

I weekenden kom en trofast hund sin ejer til undsætning, efter de begge var faldet ned ad en skråning ved Velebit-bjergene i Kroatien.

Hunden ved navn North var uskadt efter faldet, men hundens ejer - en ung mandlig bjergbestiger - lå såret i sneen.

Her lagde North sig oven på sin ejer og beskyttede ham mod kulden i intet mindre end 13 timer. Dermed reddede hunden bjergbestigerens liv.

Det skriver det lokale nyhedsmedie N1.

Ifølge den kroatiske redningstjeneste (HGSS) lå hunden stadig og varmede sin ejer, da redningsholdet ankom til stedet.

- Loyaliteten ophørte ikke, da redningsfolkene ankom. North vogtede over sin ejer i 13 timer. Vi kan alle lære om omsorg for hinanden på baggrund af dette eksempel, skrev HGSS i et opslag på Facebook efter redningsaktionen.

Redningsholdet nåede at komme frem i tide, men det viste sig imidlertid, at de var kommet på en sværere opgave end først antaget.

De kæmpede nemlig i timevis for at få den kvæstede mand ned fra bjerget, fordi de i løbet af transporten blev mødt af store mængder af sne og is samt væltede træer, der vanskeliggjorde redningsaktionen.

Ulykken skete lørdag eftermiddag, og den tilskadekomne mand nåede frem til akutmodtagelsen og fik lægehjælp søndag morgen.