Hundehvalp blev tvunget op i kabineskab på fly: Var død da flyet landede

Flypersonalet tvang hundens ejer til at placere hunden i skabet over sædet. Tre timer senere var den død

En kvindelig passager havde mandag taget sin hundehvalp med om bord på et United Airline fly fra Houston til New York.

Her bad personalet kvinden om at placere hundehvalpen i kabineskabet over hendes sæde. Hunden tilbragte de næste tre timer i det lukkede skab, og da flyet landede, åbnede kvinden skabet og fik et chok: Hundehvalpen var død.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt CNN.

United Airline betragter nu episoden som 'tragisk' og understreger, at personalet ikke var berettiget til at bede passageren om at placere hunden i skabet.

- Vi tager det fulde ansvar for tragedien og udtrykker vores dybeste medfølelse til familien og er fast besluttet på at hjælpe dem, siger talsmand for United Airline Charlie Hobart til CNN og fortsætter:

- Vi efterforsker, hvad der skete for at forhindre, at det nogensinde sker igen.

Flyselskabet har efterfølgende været i kontakt med passageren og har tilbudt at betale for en obduktion af hunden.

Ifølge CNN tillader United Airline, at passagerer tager kæledyr med om bord, hvis de bliver transporteret i en taske, der kan være under sædet.

June Lara var om bord på flyet, hvor hun sad bag hundens ejer, som også rejste med sine to børn. Hun har nu delt billeder af den afdøde hundehvalp på Facebook, hvor hun samtidig understreger, at det var sidste gang, hun fløj med United Airline.

'Der var ingen lyd, da vi landede og åbnede tasken. Der var ingen bevægelse, da hans familie kaldte på ham. Jeg holdt babyen (kvindens barn, red.), da moderen forsøgte at genoplive den 10 måneder gamle hvalp. Jeg græd med dem tre minutter senere, da hun græd over hans livløse krop. Min hjerte var knust, da jeg indså, at han var død, skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Den stakkels familie betalte 125 dollars (hvilket svarer til 750 kroner, red.) for at deres hund blev dræbt for øjnene af dem. Der er ingen undskyldning for familiens smerte. I dag gik jeg om bord på mit sidste United Airline Fly.

Det er ikke første gang United Airlines har været i modvind. Tidligere på året tabte et af deres fly motoren før landing:

