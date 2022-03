Hundredevis af flyvninger aflyst: Stor strejke rammer internationale lufthavne

Flere hundrede flyvninger er mandag blevet aflyst i Tyskland som følge af nogle omfattende strejker, der lige nu pågår i nogle af landets største lufthavne.

Det skriver TV 2, der henviser til internationale medier som Reuters og det tyske nyhedsbureau DPA.

Strejken sker, da bagagemedarbejdere samt personalet i sikkerhedskontrollen har nedlagt arbejdet mandag på grund af faldende lønninger og ringere arbejdsforhold.

Det er blandt andet lufthavnen i Düsseldorf, som er berørt af strejken, hvor der indtil videre er aflyst 160 flyvninger.

Samtidig er 94 ud af 136 afgange aflyst i Köln/Bonn-lufthavnen, mens flere passagerer er strandet i Berlin.

Strejken fortsætter

Der er mere end 1350 lufthavnsansatte, der strejker, skriver DPA.

Alle medarbejdere er angiveligt medlem af fagforeningen Verdi.

Kravet fra fagforeningen er, at dennes medlemmer får mindst en euro mere i løn i timen. Samtidig er det et krav, at alle de lufthavnsansatte får samme lønninger, uanset hvor i Tyskland de måtte arbejde.

De involverede parter har allerede mødtes for at forhandle en overenskomst for op mod 25.000 ansatte, hvilket man hidtil ikke er lykkedes med at nå til enighed om.

Verdi har meddelt, at man agter at fortsætte strejken tirsdag.

Her nedlægger de lufthavnsansatte arbejdet i henholdsvis Stuttgart, Hamborg, Frankfurt og Karlsruhe/Baden-Baden lufthavn.

Lufthavnen i Frankfurt er Tysklands største. Her må kun passagerer, der skal flyve videre fra lufthavnen, gå gennem sikkerhedskontrollen tirsdag.

Det ventes, at op mod 80.000 passagerer vil blive berørt af dette tirsdag.