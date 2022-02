Hundredvis af danskere afsløret i socialt bedrageri

De mange borgere skal betale millioner tilbage til statskassen, efter de er rejst på ferie uden at oplyse det til kommunen eller a-kassen

544 borgere, som var på offentlig understøttelse, er blevet fanget i at være rejst på ferie til udlandet uden at have indberettet det til kommunen eller a-kassen.

Det skriver Berlingske på baggrund af en årsstatus for lufthavnstilsynet for 2021 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

De mange borgere er blevet snuppet under en række kontrolaktioner, der er blevet gennemført i Kastrup Lufthavn i løbet af det forgangne år, og de står altså nu til at betale deres uberettigede forsørgelse tilbage.

Og for de 544 borgere er beløbet nu altså på knap fire millioner kroner, som de tilsammen skal tilbagebetale.

Reglerne er nemlig indrettet sådan, at man ikke må være bortrejst, imens man modtager offentlig understøttelse, da tanken blandt andet er, at man skal stå parat til arbejdsmarkedet.

'Fuldstændig uacceptabelt'

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er forarget over, at så mange borgere er rejst uden for Danmark, mens de uretmæssigt har fået penge fra det offentlige.

- Det er fuldstændig uacceptabelt at begå socialt bedrageri. Det hører ingen steder hjemme at forsøge at snyde fællesskabet og fortsat modtage en offentlig ydelse, mens man er bortrejst, skriver han i en mail til Berlingske.

Behov for øget kontrol

Avisen har været i kontakt med flere af Folketingets partier. Det er dog ikke alle, der deler samme synspunkt som beskæftigelsesministeren.

Blandt andre mener Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, Jette Gottlieb, at tallene vidner om, at det ikke er mange, der snyder, hvorfor hun ikke ser et øget behov for mere af den type af kontrol i de danske lufthavne.

I finansloven for 2022 er lufthavnstilsynet ellers blevet bevilliget 2,2 millioner kroner til at styrke indsatsen. Fra 2022-2025 vil det beløb stige til 4,2 millioner kroner årligt.