Hundredvis af SAS-piloter mister deres job

Coronakrisen fortsætter med at tære på SAS, der endnu engang har fundet sparekniven frem fra skuffen og denne gang svinger den over sine piloter.

Det skriver den norske avis Dagens Næringsliv.

Fyringsrunden blev allerede annonceret i juni, da SAS meddelte, at man planlagde at afskedige 560 piloter som del af en omfattende spareplan, der skulle bringe økonomien i det kriseramte flyselskab på ret kurs.

Gennemførelsen af de planlagte fyringer blev dog lagt til side for en stund, da ledelsen gik med til at indlede forhandlinger med SAS Pilot Group (SPG), som er fire pilotfagforeninger, der har slået sig sammen under én paraply.

Hvis piloterne kunne gå med til en midlertidig lønnedgang og en periode med deltidsarbejde, ville ledelsen holde hånden over mellem 250 og 300 af de opsagte stillinger.

Men nu er forhandlingerne altså brast sammen. Dermed står hundredvis af SAS-piloter til at miste deres job. Præcist hvor mange der er tale om, er endnu ikke offentliggjort.

- Der kommer ikke til at være yderligere dialog mellem parterne, efter at pilotforeningerne har valgt ikke at acceptere SAS' sidste løsningsforslag, siger John Eckhoff, der er informationschef ved SAS, til Dagens Næringsliv.

