Husk at tjekke denne indstilling på Facebook inden ferien

Det er vist de færreste af os, der kan sige os fri for at have delt et feriebillede eller to på de sociale medier under en ferie, men jagten på likes ved hjælp fra selfies med krystklart vand og grønne palmer i baggrunden, kan hurtigt blive en dyr fornøjelse.

I hvert fald hvis man glemmer at tjekke en helt bestemt indstilling på sociale medier såsom Facebook og Instagram, advarer sikkerhedsekspert Janus R. Nielsen fra it-firmaet AnyTech365.

- Mange danskere tjekker ikke, om deres privatindstillinger på Facebook er begrænset til, at det kun er deres venner, som kan se de opslag og billeder, der bliver uploadet, eller om profilen er pivåben, siger sikkerhedseksperten i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Åbne profiler giver tusindvis af fremmede personer lov til at se alle dine private oplysninger, billeder fra ferien og de steder, du befinder dig, når du tjekker ind et nyt sted.

Se også: Kaldte Egypten for et 'lorteland': Nu skal hun i fængsel

Hvem er dine venners venner???

Ifølge Janus R. Nielsen kan det især om sommeren og generelt i ferieperioder være en indirekte invitation til indbrud, hvis man ikke har styr på sine privatindstillinger, inden man rejser til sydens sol og uploader massevis af billeder.

For hvor indbrudstyvene tidligere kørte rundt og kiggede efter tomme indkørsler, kan de nu i stedet blive siddende behageligt hjemme på sofaen og gennem Facebook holde øje med, hvilke huse der højst sandsynligt står tomme.

- Husk på, at selvom du har begrænset din profil til ikke at være offentlig, men til, at det er dine venners venner, der kan følge med, så overvej hvor mange af dine venners Facebook-venner, du kender?, siger Janus R. Nielsen og fortsætter:

- Det kan være en gammel klassekammerats arbejdskollega eller en anden helt tilfældig person, der ser alle dine feriebilleder og opdateringer, siger sikkerhedseksperten, som har en række god råd til, hvordan man sikrer sit privatliv på ferien:

Tidligere på året var Facebook røget ud i en kæmpe databeskyttelsesskandale. Ekstra Bladets techredaktør, Heine Jørgensen, forklarer her, hvordan du som bruger beskytter dig

Se også: Selvglade Instagrammere med stjernenykker driver hoteller til vanvid

Lad kun dine venner følge med

Klik på den lille pil øverst i højre hjørne, så på 'Indstillinger' og derefter 'Beskyttelse af personlige oplysninger'.

Her kan du vælge, at det kun er dine venner, der kan se dine fremtidige opslag. Under 'Tidslinje og tagging' kan du indkredse, at det kun er dine venner, der kan se, hvad andre slår op på din tidslinje og de opslag, som du er tagget i på din tidslinje.

Lav eventuelt en lukket gruppe med de venner og familie, som du ønsker at dele dine feriebilleder med.

Overvej, hvilke informationer du videregiver

Tænk over hvad du skriver i dine statusopdateringer.

Undlad at skrive, at huset står tomt, og hvor længe du er væk. Skriv heller ikke på din venindes væg, at ekstranøglen ligger under måtten, så hun ved det, når hun skal vande blomster. Send i stedet en privatbesked til hende.

Tænk efter en ekstra gang, før du tagger andre

Du er selv herre over de billeder og indlæg, du poster på Facebook, men tænk altid efter en ekstra gang, før du inddrager andre i dine opdateringer.

Det er værd at bruge et øjeblik på at tænke over, om de andre på billederne ønsker at blive identificeret. Det er slemt nok, hvis du selv har postet, at du tilbringer ferien langt fra dit hjem, og du risikerer at komme hjem til et tomt hus, men har du inddraget et familiemedlem, som ikke har styr på sine privatindstillinger på Facebook, er situationen endnu værre.

Godkend venners tags, før de vises på din tidslinje

Indstil din profil til, at du skal godkende de opslag, som dine venner tagger dig i.

På den måde kan du selv bestemme, hvilke opslag der skal vises på din tidslinje. Dette gør du under 'Tidslinje og tagging', hvor du aktiverer, at du vil gennemse opslag, som du tagges i, før de vises på din tidslinje.

Se også: Pics or it didn't happen: Rekordmange danskere deler deres ferieoplevelse online