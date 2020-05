Hver fjerde vil ændre rejsevaner

Færre fly, mindre klimabelastning og mere dansk sommer. Det kan meget vel blive hovedingredienserne i flere danskeres ferieplaner, når coronakrisen engang er slut.

I en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring og Gouda Rejseforsikring, svarer hver fjerde adspurgte nemlig 'ja' til, at epidemien har fået dem til 'at overveje, om de skal ændre rejsevaner fremadrettet' - også efter at situationen er normaliseret igen.

De 1025 danskere, som Kantar Gallup har spurgt, får dog ikke kun lov at svare ja. De skal også nævne, hvad de har overvejet at ændre på, og her svarer 16 procent, at de vil holde mere ferie i Danmark. Otte procent vil flyve mindre, og seks procent overvejer at vælge ferier, der ikke belaster klimaet.

Gjensidige Forsikring og Gouda Rejseforsikring omtaler undersøgelsen i en fælles pressemeddelelse, hvor direktøren i sidstnævnte selskab også peger med en mulig årsag.

- Da krisen indtraf, fik den medfølgende usikkerhed rigtig mange danskere til at tage deres hverdag op til genovervejelse, og undersøgelsen viser, at det også har betydet tanker om ferier og rejser rundt i verden, siger direktør Dan Kjølhede Laursen i pressemeddelelsen.

Få unge vil ændre rejseplaner

Det er dog stadig et mindretal blandt danskerne, der overvejer at lægge fremtidens ferier om. Knap to tredjedele af de adspurgte svarer således nej til Kantar Gallups spørgsmål, mens 15 procent svarer 'ved ikke'.

Det er især de yngste deltagere i undersøgelser, der ikke har nogen planer om at ændre rejsevaner efter coronakrisen. Blandt de 18 til 29-årige svarer 69 procent nej til Kantar Gallups spørgsmål, mens det blot er 43 procent blandt de adspurgte over 60 år, der ikke har taget deres rejsevaner op til overvejelse.

Coronakrisen har fået mere end hver femte deltager over 60 år til at overveje at holde mere ferie i Danmark, mens 11 procent vil holde sig til destinationer, hvor der ikke er så mange mennesker.

