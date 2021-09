Hvidhajen kan være på vej til Danmark

Eksperter peger på, at det kan være et spørgsmål om tid, før vi ser en hvidhaj i skandinaviske farvande

Det kan være et spørgsmål om tid, før hvidhajen er at finde i skandinaviske farvande.

Sådan lyder meldingen fra to eksperter, der uafhængigt af hinanden anslår, at den store hvidhaj kommer til Norden.

Hvidhajen kan blive op mod otte meter lang, hvilket gør den til verdens største kødædende fisk. Og det er da også mængden af lokkende føde, der kan trække hvidhajen mod Skandinavien og dermed også Danmark.

Det vurderer blandt andre Lars Skou Olsen, der er chef for dyr og anlæg hos Den Blå Planet.

- Jeg forventer, at man vil kunne møde en hvidhaj i danske farvande inden for en overskuelig tidsramme, siger han til Ekstra Bladet uden at specificere, hvad en sådan tidshorisont måtte være.

- Det er forventeligt, fordi der ikke er noget, der ligger til hinder for det. Hverken biologisk, geografisk, temperaturmæssigt eller fødevaremæssigt, uddyber han.

Store hajer i Nordsøen

Ifølge Lars Skou Olsen kan hvidhajen sagtens overleve i Danmark. Det skyldes blandt andet, at den kan leve godt af både sæler og tun, som holder til i vore farvande.

Og samtidig er vandets temperatur stigende som følge af klimaforandringer, hvilket også taler for, at det er plausibel, at en hvidhaj skulle søge hertil.

Han understreger dog, at hvidhajen ikke vil kunne leve her henover vinteren, da det kræver en vandtemperatur på minimum 10-12 grader for, at den vil kunne overleve her.

Derfor vil den formentlig forlade Skandinavien, når vinteren falder - selv om den sagtens vil kunne finde vejen herhen igen, når temperaturerne er til det.

- Der er altså ikke noget, der taler mod det. Det eneste, der taler imod, er, at det ikke er registreret endnu, lyder det fra Lars Skou Olsen.

- Men der er heller ikke nogen, der med sikkerhed ved, om der har været hvidhajer i Nordsøen. I teorien kan der sagtens have været det, da Nordsøen er et levedygtigt habitat for store hajer.

Spørgsmål om tid

For nyligt var den svenske hajforsker Fredrik Gröndahl fremme med samme vurdering.

- Jeg tror, det er et spørgsmål om tid, udtalte Fredrik Gröndahl, som er tilknyttet forskningscentret Katrineber Marine ved Göteborg Universitet til Sveriges Radio.

Hertil påpegede han også til det svenske medie Aftonbladet, at hvidhajen allerede er blevet set i lande som Portugal og Skotland.