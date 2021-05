Hvidhajer på fremmarch

Når truede dyr trives og vokser i antal, er det for det meste en god nyhed.

Men mon ikke der er fisk i farvandene ud for Californiens kyst, som ser med nervøse miner på den ændrede fiskesammensætning i deres nabolag? Her er verdens største kødædende fisk nemlig at finde i langt større antal end for ti år siden.

Hvidhajen - også kendt som 'havets skræk' - er her steget med op mod 35 procent i antal over de seneste ti år.

Det skriver Independent.

Fristet af sælkød

Det er forskere fra Stanford University og Monterey Bay Aquarium, der har undersøgt havet ud for Californiens kyst.

I perioden 2011 til 2018 har de sejlet rundt i skibe og lokket hajer frem ved at smide sælkød i vandet.

Når en rygfinne i bedste 'Dødens gab'-stil er dukket op til havoverfladen, har de taget et billede og gemt det i en database.

Alle hajer har nemlig deres egen unikke rygfinne, så på den baggrund tør forskerne komme med et forsigtigt estimat for, hvor mange hvidhajer der i dag svømmer rundt i dybet ud for Californien.

Positiv udvikling

Forskerne indrømmer, at estimatet er forbundet med stor usikkerhed og vil end ikke udelukke muligheden for, at bestanden kan være i tilbagegang.

Deres bedste bud er dog, at bestanden er steget fra 211 til omkring 300 voksne hvidhajer henover den tiårige periode.

Ifølge havbiolog Paul Kanive, der er hovedforfatter til studiet, er det en positiv udvikling.

- En sund population af hvidhajer betyder, at der også er sunde populationer af søløver og søelefanter, siger han til Independent.