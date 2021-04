Hvordan er det muligt? Gigantisk yacht smyger sig gennem smalle kanaler

Forestil dig, at du sidder og nyder en kop kaffe i din have og en kæmpemæssig yacht pludselig sejler så tæt forbi, at du kun lige akkurat ikke kan røre den.

Det skete for beboere i og omkring den hollandske by Kaag i sidste uge.

Selv om Kaag ligger et par kilometer fra kysten, er den hjemsted for et skibsværft, der bygger yachtskibe for virksomheden Feadship.

Superyachten går lige nu under navnet Project 817, men bliver formentlig døbt Viva, når den officielt skal indvies. Foto: Tom van Oossanen/Ritzau Scanpix

Af samme grund er det ikke usædvanligt, at store skibe sejler forbi nabolaget i ny og næ.

Denne gang var der dog tale om en kleppert af ekstraordinære dimensioner, da omtalte superyacht måler 94 meter i længden og rager højere op end et fireetagers hus.

Det skriver CNN.

Kan spolere tandlægeaftale

Superyachten havde kurs mod Rotterdam, der ligger godt 40 kilometer syd for Kaag.

Og der kunne den kunne komme hen via Hollands smalle kanaler, hvorfor hundredvis af hollændere kunne følge dens færd fra vindueskarmen.

Det er en tricky manøvre at passere en broovergang for den 94 meter lange superyacht, der er specialdesignet til at komme fra Kaag og ud i Nordsøen. Foto: Tom van Oossanen/Ritzau Scanpix

Bugserbåde hjælper den enorme yacht til sin destination i Rotterdam. Foto: Tom van Oossanen/Ritzau Scanpix

Den lokale fotograf Tom van Oossanen var på pletten og fortæller til CNN, at den slags logistikopgaver altid er årsag til en del røre på land, hvor det er med at planlægge sin rute i god tid, hvis man har en tandlægeaftale i den modsatte ende af byen.

- Det er jo lidt af et tilløbsstykke. Folk elsker at kigge med, siger han.

- Men det kan sagtens tage en time for sådan et skib at passere en bro, og med den trafik, vi har i Holland, hober det sig hurtigt op, siger Tom van Oossanen.

CNN rapporterer, at yachten er ankommet til Rotterdam, hvorfra den nu skal videre ud i verden.