Hylende morsomt: Her 'angribes' fitnessmodel af ø-gris

Det var højst sandsynligt ikke det, fitnessmodel og instagramstjerne Michelle Lewin havde regnet med, da hun stillede op til sit seneste 'foto-shoot.'

Modellen var på strandferie på Bahamas, da hun kom nær de berømte havgrise. Venezuelanske Michelle Lewin stillede var i gang med at stille op til et foto, da fire grise kom over for at se nærmere på situationen.

Men pludselig blev den 32-åriges numse lidt for lækker for et af dyrene.

Grisen besluttede sig nemlig at tage en bid af hendes bag, og da den hapsede til, hoppede modellen op af skræk.

Bidt igen

Michelle Lewin løb væk fra dyrene af skræk, men da kom en af de andre grise, som også ville have en smagsprøve.

Den hapsede også til, hvorefter man ser den 32-årige løbe mod en række klipper.

I videoen ser man efterfølgende modellen vise det røde bidemærke frem for kameraet.

Michelle Lewin har over 13 millioner følgere på Instagram, og i opslagets første 14 timer blev videoen set over fire millioner gange, ifølge News.au.com.

