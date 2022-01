Hyrer privatfly til karantæne-kæledyr

Flere borgere er flyttet fra Hongkong på grund af strenge coronaregler. Kæledyrsejere er desperate efter at få deres dyr med

Flere og flere mennesker i Hongkong bruger dyre domme på at leje privatfly.

Ikke til dem selv. Men til deres kæledyr.

Tendensen sker i kølvandet på coronapandemien, hvor flere og flere borgere har valgt at flytte fra Hongkong for at undgå strenge coronarestriktioner.

Det skriver CNN.

Hongkong har nemlig haft nogle af verdens mest strikse politikker i forsøg på at holde coronasmitten under kontrol.

Derfor har flere valgt at flytte fra Hongkong herunder en del kæledyrsejere, som ikke har kunnet få deres kæledyr med i første omgang.

De har derfor set sig nødsaget til at få kæledyrene ud af Hongkong på anden vis. Og det er altså her, at de private fly kommer ind i billedet.

Men privatfly kan være dyre at finansiere for en almen borger i Hongkong, og derfor har flere meldt sig ind i diverse grupper på sociale medier, så de har kunnet dele udgifterne til flyene og få deres kæledyr hjem i fællesskab.

Ny type kunder

Olga Radlynska er bosat i Hongkong. Hun er stifter og direktør for det private luftfartsselskab Top Stars. Hun udtaler til CNN, at Top Stars kundeklientel har ændret sig markant under coronapandemien.

Før var det hovedsageligt private flyvninger for virksomhedsledere, og nu er det primært gruppeudlejning med kæledyr ombord.

Olga Radlynska vurderer, at Top Stars kæledyrstransport er vokset med 700 procent, siden pandemiens start.

Flyselskabet Life Travel, som har hovedkontor i Hongkong, beretter om, at man også her har set en stigning i antallet af flyvninger med kæledyr ombord.

Artiklen fortsætter efter opslaget ...

Forskellige dyr ombord

Ifølge Olga Radlynska er det oftest dyr som hunde og katte, Top Stars har med ombord, men der har også været flyvninger med hamstere og kaniner.

Jolie Howard er administrerende direktør for det private flyselskab L'Voyage. Her har man også håndteret forespørgsler om at transportere fugle og skildpadder.

For nyligt blev mere end 2500 hamstere beordret aflivet af myndighederne i Hongkong, efter at der i en kæledyrsbutik var fundet spor af corona hos nogle af de små gnavere.

Derfor er behovet for at få sine kæledyr ud af Hongkong intensiveret hos nogle af kæledyrsejerne.