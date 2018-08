Hysterisk kvinde skabte panik på fly: 'Vi skal alle dø!'

Kvindens udbrud fik angiveligt moren til en 15-årig autistisk pige til at få et anfald

En fuld kvindelig passager med omkring otte øl og seks glas vin i maven blev fuldstændig hysterisk og råbte panisk 'vi skal alle dø', da et fly fra ferieøen Tenerife måtte cirkulere rundt en ekstra gang, inden det kunne lande i den engelske lufthavn East Midlands Airport.

Det skriver flere britiske medier heriblandt Express.

Hændelsen skete den 2. januar, men retssagen mod den 41-årige kvinde ved navn Kiran Jagdev fandt først sted forleden, hvor Kiran Jagdev erkendte sig skyldig i at være påvirket af alkohol og skabe panik på flyet.

I retten kom det frem, at Kiran Jagdev under flyvningen begyndte at råbe og skrige og sparke i sædet i foran sig, hvor en 15-årig autistisk pige sad. Pigens mor forsøgte angiveligt at berolige situationen, men da Kiran Jagdev råbte 'vi skal dø', fik moren et panikanfald.

- Den tiltaltes opførsel var direkte årsag til den stress hos pigens mor, som medførte et anfald, sagde anklager Zoe Lee i retten ifølge Express.

Forsøgte at score betjent

Ifølge anklageren forsøgte en politibetjent uden for tjeneste at berolige kvinden, hvilket dog kun hjalp midlertidigt, da hun kort efter begyndte at flirte og lægge an på betjenten. Da han afviste hende, begyndte hun i stedet at blive voldelig og råbe endnu højere.

Kiran Jagdev blev anholdt på stedet, da flyet landede i East Midlands Airport, og hun udtalte selv i retten, at hun havde været i 'festhumør' under flyvningen. Derudover bebrejdede hun kabinepersonalet for at have serveret hende alkohol, selvom de kunne se, at hun var fuld.

Ifølge Kiran Jagdevs advokat har den 41-årig brite fra Leicester haft psykiske problemer siden 2015, hvor hun mistede sit ufødte barn og siden hen blev skilt fra sin mand.

Advokaten fortalte i retten, at Kiran Jagdev havde formået at stoppe med at drikke, og at hun derfor ville forkæle sig selv med en ferie, men at hun 'faldt af vognen' undervejs på ferien.

- Hun er flov over, hvad der er sket. Hun vil gerne undskylde til alle, der var om bord på flyet. Min klient har tydeligvis et alkoholproblem og har brug for hjælp til at håndtere sine problemer, sagde forsvarsadvokat Ahmed Khan i retten.

Kiran Jagdevkan er nu blevet løsladt på kaution. Hendes straf bliver udmålt i næste måned.

Flyselskabet Jet2 afviser at udtale sig om kendelsen.

- Da sagen stadig er i gang, er det upassende af os at give en kommentar på nuværende tidspunkt, siger en talsmand til Expressen.

