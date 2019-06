I bil til Københavns Lufthavn? Book parkering i god tid

Rift om parkeringspladserne i Københavns Lufthavn denne sommer får lufthavnen til at opfordre til at reservere parkering på forhånd

Hvis man vil være sikker på at få den parkering, man ønsker, i Københavns Lufthavn denne sommer, opfordres man til at reservere i god tid. Der vil nemlig være rift om lufthavnenes 10.690 p-pladser i den travle sommerferie og i ugerne omkring efterårsferien. Derfor opfordrer lufthavnen både ferie- og forretningsrejsende til at booke parkering online i god tid inden rejsen,

Det oplyser Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse.

Den største travlhed i parkeringsafsnittene vil være her i juni måned og de første uger i juli. Det viser lufthavnens prognoser for 2019.

- Vi kan se, at danskerne de senere år har spredt deres ferie mere ud i hele perioden fra juni til august. Det betyder, at der her i sommeren 2019 også er flere forretningsrejsende, der typisk har brug for parkering tirsdag, onsdag og torsdag. Så for alle typer rejsende, vil det være en god ide at reservere en plads i så god tid som muligt, siger Peter Krogsgaard, kommerciel direktør i Københavns Lufthavn, i pressemeddelelsen.

Tre etagers motorvej er en turistattraktion

Risiko for stressende oplevelse

Kører man i lufthavnen uden at have reserveret P-plads, risikerer man at skulle bruge en del tid på at finde plads, når der er mest travlt. Det kan være en stressende oplevelse.

Men selv hvis man har reserveret parkering, er det en fornuftig idé at komme i ekstra god tid, 'så der er tid til at komme af med sin bil', lyder det fra lufthavnen.

I år er parkeringssituationen ved Københavns Lufthavn ekstra udfordret af byggeriet af det kommende Comfort Hotel og konferencecenter, der skal ligge ved siden af Clarion Hotel, hvor der i dag er parkeringsplads. Det betyder, at de pladser mangler, indtil hotellet og den kommende parkeringskælder er færdig i 2020.

- Hvis man ikke har booket parkering, så kan lufthavnen på de mest travle dage ikke garantere, at man kan få præcis den parkering, man ønsker. Her er det så endnu mere vigtigt at komme i god tid. Vi gør alt, hvad der muligt, for at finde en plads til bilen, siger Peter Krogsgaard.

Parkering i CPH Der er i dag 10.690 i CPH fordelt på 11 parkeringshuse og pladser. Af dem er 4.679 budgetparkering, 1.982 standard, 1.032 standard+ og 2.998 'DIRECT'-pladser lige ved terminalerne. Mens det nye hotel bygges ved siden af Clarion Hotel inddrages knap 600 pladser. De pladser er lufthavnen godt i gang med at finde midlertidig erstatning for i og omkring lufthavnen. I forbindelse med det nye hotel bygges også en p-kælder med 600 pladser. De er klar næste år Man kan booke parkering på cph.dk og i lufthavnens app, CPH Airport. Det er besluttet at bygge et nyt P-hus og etablere cirka 1.250 flere p-pladser i lufthavnen. Kilde: CPH

Med det voksende behov for parkeringspladser er det også besluttet, at der skal bygges et helt nyt parkeringshus og dermed samlet få etableret cirka 1.250 nye parkeringspladser inden for de næste år.

