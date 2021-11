I dag åbner USA for indrejsende: Det skal du vide, før du rejser

Frihedsgudinden i New York, Det Hvide Hus i Washington D.C, casinoparadis i Las Vegas og mere til.

Hvis du hører til en af dem, der i månedsvis har længtes efter en tur over Atlanten for at besøge de mange seværdigheder, USA har at byde på, så har du igen muligheden.

For fra i dag, 8. november, kan du igen rejse til USA, efter landet har været lukket for turister i 20 måneder i forsøget på at dæmme op for smitten af coronavirus.

Men før du booker din rejse og pakker kufferten for at flyve oversøisk, så er der en del ting, du bør sætte dig ind i.

Reglerne er nemlig ikke ligesom, de er hjemme i Danmark. Og dertil varierer reglerne også alt afhængig af, hvilken stat du rejser til.

Du kan orientere dig om reglerne for hver enkelt stat her og her, så du er bedre klædt på til lige præcis din rejsedestination.

Krav om vaccine

Der er nogle helt grundlæggende krav, som man skal opfylde, hvis man ønsker at rejse til og komme ind i USA. Disse krav forudsætter dog, at du i første omgang har en gyldig ESTA eller et gyldigt visum, som du kan læse mere om her.

Der er blandt andet et krav om, at alle indrejsende skal være vaccineret med en vaccine, som er godkendt af det amerikanske FDA eller Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Det betyder, at du enten skal være vaccineret med Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm og Sinovac. Herunder accepteres det også, hvis man er en af dem, som er blevet krydsvaccineret.

Dertil skal du kunne fremvise en negativ coronatest, som maksimalt må være tre dage gammel inden afrejse. Her gælder både PCR test og hurtigtest.

Kravet om vaccine gælder ikke for børn under 18 år. Her er det dog nødvendigt at fremvise en negativ coronatest under samme vilkår, som det kræves af voksne.

Børn, som er under to år, er dog fritaget for både krav om vaccine og test.

Massere af papirarbejde

Ovenstående krav skal gerne kunne dokumenteres, og med til det følger en del papirarbejde.

Første led i den proces er, når du skal booke din flyrejse hos et flyselskab. Her skal du uploade visse dokumenter for at kunne gennemføre din booking. Det varierer fra selskab til selskab, hvilke og hvor mange dokumenter du skal uploade.

På selve afrejsedagen skal du i lufthavnen fremvise dokumentation for, at lever op til kravene for vaccination og test.

Mange flyselskaber kræver endvidere, at du skal give en række oplysninger for bedre at kunne lykkedes med smitteopsporing. Blandt andet telefonnummer, email-adresse og den adresse man indlogerer sig på i USA.