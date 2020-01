I dag starter nye bagageregler: Slut med gratis kabinekuffert

LowFare: Et lille stykke håndbagage, der kan være under sædet foran. Hvis man ønsker at medbringe ekstra håndbagage til bagagehylden, kan man tilkøbe dette eller vælge en anden billettype. Ekstra håndbagage kan bestilles indtil fire timer før afrejse. Prisen for ekstra håndbagage varierer afhængig af ruten og vil for indenrigsflyvninger og flyvninger i Skandinavien være på 50 kroner, 70 kroner for Europa, Mellemøsten og Nordafrika (short haul) og 90 kroner for interkontinentale rejser (long haul).

LowFare+: Et lille stykke håndbagage, som kan være under sædet foran og en lille kabinekuffert til bagagehylden. Vægtbegrænsningen på håndbagagen er 10 kilo. Hvis der bliver fyldt i bagagehylderne, kan man tjekke håndbagagen ind gratis i gaten. Hvis man vil være sikker på at kunne medbringe al sin håndbagage ombord, kan man tilkøbe Priority Boarding og dermed blive en af de første, der går ombord på flyet. I tillæg hertil kan man tjekke et stykke bagage ind på 23 kilo.

Flex og Premium: Et lille stykke håndbagage, der kan være under sædet foran og en lille kabinekuffert til bagagehylden. Vægtbegrænsningen på håndbagagen er 15 kilo. I tillæg hertil kan man tjekke to stykker bagage ind på 23 kilo hver.

Kilde: Norwegian