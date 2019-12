I denne by fejrer de grimme mennesker

Den lille italienske by Piobbico vil især gerne have grimme mennesker til at besøge byen

Italien er kendt for at dyrke skønheden, og fornemmelsen for smukke detaljer tiltrækker millioner af turister til landet hvert år.

Men de fleste kulturelle fænomener avler også et modtryk, og det må man sige, at indbyggerne i den lille italienske by Piobbico har gjort.

Hvert år i september fejrer de grimme mennesker ved en stor byfest.

Siden 1879 har byen været hjemsted for Club dei Brutti (De Grimmes Klub), som er en forening for mennesker, som tror på, at 'et menneske er, hvad han er, og ikke hvordan han ser ud'.

Over årene har foreningen vokset sig til en verdensomspændende bevægelse. I dag har den såkaldte World Association of Ugly People mere end 30.000 medlemmer i 25 internationale afdelinger. Det skriver BBC.

Hylder den indre skønhed

Club Dei Brutti blev oprindeligt skabt som en service for Piobbicos ugifte kvinder. Som det udviklede sig, gjorde lokale indbyggere det til deres mission at minde samfundet om, at indre skønhed er mere vigtigt end ens fysiske udseende.

Den første søndag i september samles folk fra hele verden i landsbyen for at tage del i den årlige fest. Her bliver klubbens præsident også valgt.

Giovani Aluigi har været klubbens præsident de sidste otte år.

- Klubbens vigtigste motto er, at grimhed er en dyd, skønhed er slaveri, siger Giovani Aluigi.

Piobbico har kun 2000 indbyggere, og Club dei Brutti er dermed blevet lidt af en institution i byen.

- Hvis vi fejrer grimhed, som vi gør, vil dem som er grimme, føle sig mindre grimme. Man føler sig ikke grim, fordi man er grim, men fordi andre mennesker får en til at føle sig grim, siger Giovani Aluigi.