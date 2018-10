I denne lufthavn må du ryge hash inden flyveturen

Der er gode nyheder for rejsende, der gerne vil have et sidste sug inden afrejse

Canada blev i sidste uge verdens største markedsplads for lovlig cannabis, da de som blot den anden nation i verden legaliserede rusmidlet.

Det har fået den internationale lufthavn Vancouver Airport til at følge trop, og de tillader derfor nu cannabis i deres specifikke ryge-sektioner for folk, der vil ryge inden afrejse.

Det skriver The Sun.

Rygeområderne befinder sig lige uden for lufthavnen, så cannabis-hungrende kan få et sidste sug, inden de checker ind.

- Vi tilbyder et røgfrit miljø inde i lufthavnen - på alle tidspunkter og for alle stoffer -, men har specielle ryge-områder uden for terminalen for offentligheden, skriver lufthavnen i en officiel udtalelse på deres hjemmeside, hvor de samtidig gør det klart, at alle indenrigs-rejsende må medbringe op til 30 gram cannabis i deres kuffert.

Lufthavnen har dog sat skilte op, der advarer rejsende om, at det er ulovligt at krydse internationale grænser med cannabis på sig.

- Så længe flyveturen er indenrigs, så må rejsende gerne medbringe cannabis til egen brug. Folk bør dog mindes om, at hvis de rejser til andre lande såsom USA, så er det dette lands regler, der er gældende, lyder det fra Canadas transportminister, Marc Garneau, ifølge det britiske medie.

Påvirket bilist og udsolgte butikker

Siden 2001 har det i Canada været lovligt at købe cannabis til medicinsk brug. Med landets nye regler betyder det, at det er lovligt for personer over 18 år at købe op til 30 gram cannabis for fornøjelsens skyld.

Uruguay var den første nation i verden til at legalisere rusmidlet, mens flere amerikanske delstater, herunder Californien og Colorado, også har legaliseret salg af cannabis til rekreativt brug.

Loven nåede dog knap at træde i kraft i Canada, før den første cannabis-relaterede hændelse fandt sted i landet.

Således kunne Ekstra Bladet i sidste uge berette, hvordan en cannabis-påvirket bilist blev snuppet på fersk gerning bag rattet i sin bil blot en time efter, at det natten til onsdag blev tilladt at købe og indtage hash i landet.

'Så...dette skete tidligt denne morgen. Det er tilladt at indtage cannabis på helt samme måde, som det er tilladt at indtage alkohol. Og ligesom med alkohol er det **ikke** tilladt at indtage, mens man kører bil', skrev politiet et opslag på Twitter, som du kan se herunder:

(Artiklen fortsætter under opslaget)

So … this happened early this morning: A Consume Cannabis in a Motor Vehicle ticket was issued. Just like alcohol, consuming cannabis is legal - and like alcohol, consuming it in your vehicle is **not**. #KnowYourRole pic.twitter.com/RR9AUBv4RN — Winnipeg Police (@wpgpolice) October 17, 2018

Bøden til bilisten var på 672 canadiske dollars, hvilket svarer til 3350 kroner.

På trods af den nye lov er der dog ikke frit valg på alle hylder for cannabis-elskere i Canada.

Der er nemlig foreløbig 'kun' 111 legale cannabis-butikker til landets 37 millioner indbyggere, og allerede efter to dage kunne flere canadiske medier således berette, at landet så småt var ved at være tørlagt, da flere steder meldte om udsolgt allerede på andendagen.

