I seng med Pacman: Overnatning for enhver smag

Der er rig mulighed for overnatninger ud over det sædvanlige

Hotelværelser kan i dag være meget mere end blot fire vægge og en seng.

Nogle foretrækker det simple, mens andre vil have noget ud over det sædvanlige. Ekstra Bladet har fundet fem hoteller, der er oplevelsen værd i sig selv.

Gamerhotel

Foto: Great Escape Lakeside estate

The Great Escape Lakeside estate i Florida har specialiseret sig i spil. Her kan du både sove i et Matador-værelse og et Dungeon of Dragons-værelse. Er du til klassiske videospil, så har de også et Pacman-værelse, hvor du kan sove på en Pacman-seng og spille videospil på både en Atari 2600 eller en Intellivision konsol.

Hvis du vil booke et værelse her, så skal du booke hele ejendommen. En nat koster cirka 9.600 kroner. Men så får du også hele ejendommen for dig selv med 13 værelser.

Bo i en flyvende tallerken

Foto: Airbnb

I Redberth, Storbritannien, er der landet en flyvende tallerken på en landejendom. De oprindelige passagerer er forsvundet, men landingspladsens ejermand har klogt nok valgt at udnytte pladsen. Han lejer nu UFO'en ud på Airbnb.

Det er også meget heldigt, at UFO'en landede tæt på nogle lækre sandstrande og smuk natur. Du får det hele for omkring 800 kroner per nat.

James Bonds fødehjem

Foto: HomeAway

The Fleming Vila på Jamaica er angiveligt det sted, hvor forfatteren Ian Fleming skabte den verdensberømte agent 007. Her kan du boltre dig på ikke mindre end fem soveværelser, mens du måske får en stor ide til en ny spion-roman.

Mange kunstnere, sangere og forfattere lejer stedet for at finde inspiration. Stor inspiration, kræver nogle gange en stor pengepung. James Bonds fødehjem kan lejes for omkring 50.000 kroner per nat.

Godt nyt til hundeelskeren



Har du nogensinde undret dig over, hvordan det er at bo i en kæmpe beagle? Det har du muligheden for at finde ud af, hvis du tager til Dog Bark Park Inn B&B, Idaho, USA.

En overnatning inde i hunden koster omkring 1000 kroner per nat, men så får du også en hund med både aircondition og røgalarm.

Kom i fængsel for en nat

Foto: Lissen Jakobsen

Den gamle arrest i Ribe er blevet et sted, hvor folk selv betaler for at komme ind og brumme den. Eller bare sove. Hvad der engang var en arrest, er nu et hotel. Her kan man bo i en celle for omkring 800 kroner per nat.

Bygningen er fra 1546 og tilhørte oprindeligt domkirken. I cirka 100 år indtil 1990 husede bygningen Ribe Arrest.