Ibiza vil ansætte detektiver til at stoppe fester

Søges: Privatdetektiver, der ligner turister, som kan hjælpe med at komme ulovlige fester til livs

Hvis du er detektiv, mellem 30 og 40 år gammel og ligner en turist, så har regeringen på Ibiza det ideelle job til dig.

Den spanske ferieø søger nemlig privatdetektiver til at stoppe store, ulovlige privatfester, som afholdes under coronanedlukningen.

- Ansøgerne skal være detektiver, men skal også ligne turister, så de kan blande sig med de andre festgæster, siger Mariano Juan Colomar, vicechef for Ibizas regering, til Reuters og fortsætter:

- Vi vil have, at de skal tippe politiet om, hvor festerne holdes, så vi kan stoppe folk fra at komme dertil og forhindre udbrud af coronavirus.

Det fremgår desværre ikke, hvad der helt præcist skal til for at blive anset som detektiv hos de spanske myndigheder.

Politiet er magtesløse

De Baleariske Øer, som Ibiza er en del af, har store problemer med høje smittetal. Derfor har øen indført restriktioner, hvor natklubber og diskoteker holdes helt lukkede.

Denne sten på vejen stopper dog ikke den festglade befolkning og Ibizas turister. Et hul i lovgivningen forhindrer nemlig politiet i at stoppe festlighederne, før de begynder, fordi de ikke må undersøge private boliger uden en ransagningskendelse.

Problemet med festerne er ifølge Reuters steget i de seneste uger, og i mange tilfælde bliver stedet for festen først afsløret en halv time før, den begynder. Dette gør det yderligere svært for politiet at være på pletten i tide.

Adgangen til festerne er ikke ligefrem gratis. Ifølge politiet koster billetterne omkring 100 euro stykket. Til gengæld er bøden for at organisere en festlig aften et sted mellem 100.000 og 300.000 euro, som svarer til mellem ca. 740.000 og 2,2 millioner danske kroner.

Det kan derfor blive en dyr omgang at blive snuppet for at arrangere de forbudte fester.