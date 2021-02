Idømt fængsel: Indgav bombetrussel i brandert

Flyet måtte eskorteres ned på landjorden af to jagerfly på grund af det falske telefonopkald

Hvis der nogensinde skal skrives et fjerde kapitel i 'Hangover'-filmserien, så er 40-årige Sanjay Korat fra Australien et godt bud på en manuskriptforfatter.

Han ved om nogen, hvor grusomt man kan dumme sig i en brandert.

25. marts 2019 fløj et passagerfly fra Singapore Airlines fra Mumbai til Singapore.

Ombord var 263 mennesker, herunder Sanjay Korat egen mor og et andet familiemedlem.

Mens flyet var i luften, ringede en alkoholpåvirket Sanjay Korat til lufthavnen i Mumbai og fortalte, at der var en bombe på flyet.

Det skriver Independent.

Båndoptagelse

Kort efter ringede Sanjay Korat igen, og denne gang blev opkaldet optaget på bånd og senere brugt i retten. Her er, hvad han sagde:

- Der er en bombe. Min mor er der, og min slægtning er der. Begges liv er i fare.

- Hvis I vil gøre noget, så gør det. Hvis I ikke vil gøre noget, så lad være. Det er op til jer.

Senere i samtalen fik piben en anden lyd. Den 40-årige australier erklærede nu, at han ikke var en terrorist. Men lige lidt hjalp det.

To jagerfly blev sendt i luften for at eskortere flyet sikkert ned på jorden.

Kaptajnen sagde over højtaleren, at nogen havde indgivet en bombetrussel, og efter nødlandingen foregik en længere seance, hvor ingen måtte forlade deres sæder, før flyet var undersøgt til mindste detalje.

Fængselsstraf

I sin kendelse lagde dommeren vægt på, at forløbet formentlig har været angstfremkaldende for de 263 passagerer.

Sanjay Korat blev anholdt, da han ankom til lufthavnen i Sydney for at hente sin mor og slægtning. Han er nu idømt to års fængsel.