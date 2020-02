Ikke nok tid til at skifte fly udløser erstatning

To rejsende kunne ikke nå at skifte fly. Det udløser nu erstatning ved Pakkerejse-Ankenævnet

To rejsende havde været tre uger i Thailand i marts 2019, da de skulle flyve hjem via Istanbul til Danmark.

I den tyrkiske lufthavn havde de 1 time og 40 minutter til at nå deres fly til København, men alligevel lykkedes det ikke for dem at nå det. Derfor klagede de til Pakkerejse-Ankenævnet.

De mente nemlig ikke, at det var deres skyld, at de ikke nåede flyet. Der var simpelthen ikke nok tid til at skifte. Det endte med at koste 8789 kroner til flybilletter, indkvartering, forplejning og ekstra parkering for klageren.

1,4 km til flyet

'Vi ankom til Istanbul kl. 06.30, hvorefter flyet holdt stille på pladsen i 10-12 minutter. Derefter kom der trapper op i begge ender. Vi sad midt i flyet, og var derfor sidst ude, og kom derfor med den sidste bus ind til terminalen. Her skulle vi igennem et sikkerhedstjek, og der stod vi jo så sidst i køen. Der var 3-4 tjeksteder, hvoraf de 2 af dem blev blokeret af en gruppe afrikanere, så det tog ekstra lang tid for os andre at komme igennem. Vi kunne jo se, at de andre fra vores gruppe var helt fremme i køen. Da vi gik i 'slangen' hen til tjekstedet, henvendte jeg mig til en personale og fortalte, at vi havde meget lidt tid til næste fly, men hun afviste os, og sagde at der var tid nok', skriver klageren til Pakkerejse-Ankenævnet.

Det viste sig så bare, at der ikke var tid nok. Da de endelig kom igennem, var der 1,4 kilometer til flyet. Gaten lukkede klokken 07.40, og de to rejsende var der 07.45. De kom derfor ikke med flyet.

Uheldige sammenfald

Rejsearrangøren, Bravo Tours, mente ikke, at de havde ansvaret. Det gjorde flyselskabet Turkish Airlines heller ikke.

'Vi er kede af at høre, at I ikke nåede jeres forbindelsesfly i Istanbul. Vi ved, at der var afsat god tid til at nå frem; men det ser desværre ud til, at I blev ramt af flere uheldige sammenfald', skrev Bravo Tours til de rejsende.

Men Pakkerejse-Ankenævnet var af en anden opfattelse, og den 9. december 2019 afgjorde de, at Bravo Tours var ansvarlig for, at de to rejsende ikke nåede deres fly. Derfor skulle Bravo Tours betale 8789,81 kr. til klageren samt renter og sagsomkostninger.

