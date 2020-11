Ikke set i 100 år: Nu er kamæleon genopdaget

Det er velkendt, at kamæleoner er mestre i kamuflage, men at de kan holde sig skjult for mennesker i et helt århundrede, det må man alligevel lette på hatten over.

Det har Voeltzkows kamæleon præsteret.

Den lever i Madagaskars skove og er ikke blevet set af mennesker siden 1893 - samme år som Edvard Munch malede 'Skriget' og læskedrikken Pepsi blev opfundet.

Men nu er den blevet spottet af et hold årvågne forskere fra Madagaskar og Tyskland, som var på ekspedition i skove på den østafrikanske ø.

Det skriver Guardian.

Mirakel i Chile: Håb for truet vandfrø

Lever kun i regnsæsonen

Voeltzkows kamæleon (furcifer voeltzkowi) er i nær familie med Labords kamæleon, som en anden art af firben fra Madagaskar.

Begge har et meget kort liv, og forskere er af den overbevisning, at de to arter af kamæleoner kun er i live i regnsæsonen. Man mener, at de bliver udklækket fra deres æg, vokser i al hast, slås med rivaler, parrer sig og dør i løbet af få måneder.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Til venstre en hun, til højre en han. Foto: Frank Glaw

Med genopdagelsen af Voeltzkows kamæleon har forskere for første gang mødt et huneksemplar af arten. Den viser sig at skifte til de mest farverige og forunderlige mønstre, når den er gravid, støder på det modsatte køn eller er stresset.

Selv om genopdagelsen af Voeltzkows kamæleon vækker glæde hos forskerne, kan de hurtigt ske at få armene ned igen. Dens levested er nemlig truet af skovrydning.

Stenrige briter truer abes overlevelse