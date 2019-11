Ikonisk dansk hotel solgt til svenskere

Hotel Admiral er blevet solgt til det svenske selskab Midstar Hotels.

Hotellet åbnede i 1978 i et gennemrestaureret fredet pakhus fra 1780’erne og fremstår i dag som et 4-stjernet hotel med 366 værelser.

Det er selskabet CAH Holding, der ejes ultimativt af en række tidligere luftkaptajner og styrmænd i SAS samt disses børn og børnebørn, der har indgået aftale om at sælge alle aktier i selskabet til det svenske Midstar Hotels, der ejer 25 hoteller i Danmark, Norge og Sverige. Det skriver EjendomsWatch.

- Vi er glade for opkøbet af dette exceptionelle hotel, og ser frem til yderligere at udvikle dets position som et af de bedste hoteller i København. Med denne tilføjelse har Midstar en bredt sammensat dansk hotelportefølje, som dækker forskellige segmenter, placeringer og stadier i produktets livscyklus," siger Marc Henriksen, partner i Midstar, i en pressemeddelse.

Hverken sælger eller køber har yderligere kommentarer til pris.

Hemmelig pris

Salgsprisen er hemmelig, men når man er nabo til nogle af Københavns mest populære seværdigheder, Amalienborg Slot og Den Lille Havfrue, så kan det ikke være småpenge Midstar Hotels er kommet af med.

Hotellet har i mange år haft en stærk indtjening, der har påkaldt sig såvel danske som internationale investorers interesse.

Ifølge mediet EjendomsWatch blevet hotellet vurderet til knap 1 milliard kroner i 2018-regnskabet, og ifølge EjendomsWatch oplysninger var hotellet sat til salg til omkring 1,5 milliarder kroner.

Midstar Hotels har også købt Marienlyst Strandhotel i Helsingør tidligere i år.