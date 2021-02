Ikonisk kyststrækning styrtet i havet

Voldsomme regnskyl har fået dele af Californiens berømte Highway 1 til at kollapse

Roadtrip i åben sportsvogn med Beach Boys på anlægget og udsigt til surfere på jagt efter den perfekte bølge.

Det er den slags scener, man typisk ser for sig, når man lukker øjnene og tænker på Californiens berømte Highway 1. Ikke regnskyl og mudderskred.

Men glansbilledet må brydes for en stund, for fredag sank et stykke af den ikoniske og smukke kyststrækning i Stillehavet.

Det skriver CNN.

Voldsomme regnskyl i det bjergrige Big Sur-område mellem San Francisco og Los Angeles fik mudder og affald til at flyde ned ad skråningen, indtil vejbanen blev overvældet og kollapsede.

På dronefotos kan man se, hvordan der nu er et grimt hul på den normalt så sceniske rute, der bugter sig rundt på Californiens klippekyst.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Ødelæggerne blev opdaget af en lokal betjent. Foto: Josh Edelson/Ritzau Scanpix

Beredskabet trækker telefonledninger over kløften. Foto: Josh Edelson/Ritzau Scanpix

Spanien får billigt supertog mellem Barcelona og Madrid

Kigger på skaderne

Strækningen er lukket, og et større reparationsarbejde skal nu i gang.

Beredskabet er stadig i gang med at vurdere omfanget af ødelæggelserne, og det er uvist, hvor lang tid det vil tage at udbedre skaderne.

I første omgang er der trukket nye telefonkabler over hullet, så telenetværket er genoprettet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Highway 1 er en af de mest kendte veje i USA. Foto: Josh Edelson/Ritzau Scanpix

Highway 1 er lidt over 1000 kilometer lang og en yndet rute for turister på grund af den billedskønne tur langs den californiske kyst med udsigt over Stillehavet.

I 2017 blev en anden del af Highway 1 ramt af et mudderskred. Dengang lukkede den statslige vej for trafik i mere end et år.

Andre steder i Californien er det ikke regn der er et problem. I januar var det nemlig skovbrænde der hærgede landskabet.

Nattog på vej tilbage i Danmark