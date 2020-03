Ikonisk stenstatue på Påskeøen er ødelagt

En af de ikoniske stenstatuer på Påskeøen, også kaldet moais, er blevet ødelagt ved et uheld.

En beboer på Påskeøen er blevet anholdt 1. marts, da hans pickup kørte ind i en af stenstatuerne. Uheldet medførte, at både statuen og platformen, som den stod på, blev ødelagt. Det skriver CNN.

Lokale myndigheder siger, at uheldet skete, fordi bilens bremser var defekte og derfor trillede den ned i statuen. Der var ingen inde i bilen, da den ramte stenstatuen.

Se også: Turister vandaliserer 100.000 år gamle sandklitter

Mystiske stenstatuer

Påskeøen er netop kendt for sine ikoniske stenstatuer, som er omgærdet af meget mystik.

Der er flere teorier om statuernes oprindelse. Den mest udbredte teori er, at statuerne blev udhugget af de polynesiske indbyggere på øen for mere end 1000 år siden.

- Skaderne på stenstatuen er uoverskuelig, siger Camilo Rapu, præsident for øens indfødte Rapa Nui folk, til CNN.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det var denne truck, som kørte ind i statuen. Der sad ingen i bilen, da uheldet skete. Foto: Camilo Rapu

Øens borgmester, Pedro Pablo Petero Edmunds Paoa, vil nu indføre strengere regler omkring stenstatuerne, som der er over 900 af på øen.

Han har tidligere forsøgt at få vedtaget, at man ikke må køre tæt på stenstatuerne, men det lykkedes ikke. Han tror på, at det nye uheld kan være en motiverende faktor for at få nye restriktioner vedtaget.

Naturvidunder kollapset efter jordskælv i Puerto Rico

- Moais er hellige og af religiøs værd for Rapa Nui folket. Skaderne er en krænkelse mod en kultur, som i mange år har kæmpet for at bevare sin arv og arkæologi, siger Camilo Rapu.

Manden, hvis pickup kørte ind i statuen, er blevet sigtet for at ødelægge et nationalt monument.