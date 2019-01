Ildelugtende familie smidt af fly: - De gjorde os til grin

En jødisk familie blev smidt af et fly til Detroit, fordi øvrige passagerer brokkede sig over familiens kropslugt

- Undskyld, men folk har brokket sig over jeres kropslugt.

Sådan lød beskeden fra kabinepersonalet til amerikanske Yossi Adler, der onsdag havde sat sig til rette med sin familie på et fly fra Miami, da de blev smidt på hoved og hale ud af flyet af flyselskabet American Airlines.

Det fortæller Yossi Adler til NBC News.

Ifølge det amerikanske medie var familien - bestående af Yossi Adler, hans kone og deres 19 måneder gamle datter - på vej hjem til Detroit i Michigan efter en familieferie i Florida, da de blev konfronteret af kabinepersonalet på flyet.

- Jeg sagde: Undskyld mig, men jeg skal hjem, og jeg lugter ikke, fortæller den 36-årige amerikanske mand og påpeger, at han tror, flyselskabet smed familien af flyet, fordi de er jøder.

Går du ikke i bad?

Yossi Adler optog samtalen mellem ham og kabinepersonalet, der smed ham ud, hvor man ifølge - NBC News - kan høre ham anklage personalet for diskrimination.

- Der er en religiøs årsag til, at I smider mig af flyet. Vi lugter ikke, okay? Ingen af os lugter, siger Adler på optagelserne og får kort efter svar fra en American Airlines-ansat:

- Så du fortæller mig, at du af religiøse årsager ikke går i bad. Er det, hvad du siger?

Efterfølgende kan man angiveligt høre Yossi Adler sige, at han går i bad hver dag, men til sidst må familien give op og forlade flyet.

De blev herefter indlogeret på et hotel og fik lov til at flyve hjem til Detroit dagen efter, fortæller flyselskabet til NBC News:

- Familien Adler blev bedt om at forlade flyet, da adskillige passagerer - og vores kabinepersonale - brokkede sig over deres kropslugt, siger American Airlines' talsperson og fortsætter:

- Familien fik et hotelværelse og måltider stillet til rådighed, og de blev ombooket til et fly til Detroit torsdag.

'De gjorde os til grin'

Yossi Adler er dog bestemt ikke tilfreds med det amerikanske flyselskab og insisterer på, at hverken han eller hans familie lugtede. Han påpeger endvidere, at både han og hans kone går i bad hver morgen.

- De gik rundt og holdt sig for næsen. De gjorde os til grin foran alle. Hvis de vil have folk til at flyve med deres selskab, skal de behandle folk med respekt, siger den uforstående amerikaner og fortsætter:

- De har endnu ikke engang fortalt os, hvem af os der lugtede. Var det mig, min kone eller min baby? Jeg vil gerne have, at de lever op til deres ansvar og fortæller mig sandheden om, hvad der skete.

