Indbrudsbølge rammer danskere på ferie: 'Følg disse gode råd'

Mange danskere er på ferie i disse uger, og hvor skønt det end er at være på ferie, er der ikke meget ved at komme hjem, hvis ens hjem er blevet raseret af indbrudstyve. Det sker dog for mange.

I Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds har der været mange indbrud i private hjem de seneste par dage, og nu kommer politikredsen med en opfordring på Twitter.

I opslaget på Twitter skriver politikredsen 'FERIETID - HUSET ALENE HJEMME. Efter en del indbrud - særligt på Lolland - opfordrer vi til at følge disse gode råd. Lav evt. aftale med nabo om at se efter huset. Find flere råd på 'BO TRYGT,' lyder det i politiets opfordring, samtidig med at de deler en række gode råd til, hvordan man sikrer sit hjem mod indbrud.

Du kan se de gode råd i opslaget herunder.

FERIETID - HUSET ALENE HJEMME. Efter en del indbrud - særligt på Lolland - opfordrer vi til at følge disse gode råd. Lav evt. aftale med nabo om at se efter huset. Find flere råd på BO TRYGT Bestil foredrag om indbrudssikring på https://t.co/0NJZv4uqj5 #politidk pic.twitter.com/tfS1gsyEtc — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) 10. juli 2019

Rod med vilje

En gennemgang af de seneste dages døgnrapporter fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi viser, at der fra 5. juli til og med 9. juli er blevet anmeldt 28 indbrud i politikredsen. Til sammenligning blev der anmeldt 10 indbrud fra 1. juli til og med 4. juli.

På siden 'Bo trygt!', som politikredsen henviser til i sit tweet, finder du også de gode råd til, hvordan du kan sikre dig bedre mod indbrud i din bolig, mens du er på ferie.

'Få dit hus til at se beboet ud. Lav med vilje lidt rod, så det ser ud, som at huset ikke er forladt. Lad f.eks. lidt legetøj ligge fremme, stil en kop og lad en opslået avis ligge på spisebordet og lad opvasken stå på stativet,' lyder det i et af rådene.

Det kan også være en god idé at holde dig fra at dele feriebilleder på sociale medier. Hvorfor kan du blive klogere på her i artiklen.

