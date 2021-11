Indien åben for vaccinerede turister

For første gang i knap to år kan du igen rejse til Indien

Hvis du drømmer om at besøge det ikoniske Taj Mahal, vandre langs Ganges-floden eller opleve trafikken stoppe for hellige køer, så har du igen muligheden.

For fra i går, mandag 15. november åbnede Indien igen for udenlandske turister, lyder meldingen fra landets myndigheder.

Det skriver CNN.

Der følger dog en række krav for, at indrejsende kan blive lukket ind i landet. Blandt andet skal man fremvise dokumentation for, at man er færdigvaccineret, og dertil skal man kunne fremvise en negativ coronatest senest 72 timer før afrejse.

Det er første gang siden, at Indien lukkede grænserne ned tilbage i marts 2020 som følge af coronapandemien, at man har tilladt udenlandske turister at komme ind i landet via kommercielle flyvninger.

Indien har været ekstraordinært hårdt ramt af coronavirus, og landet var i månedsvis i en af de mest omfattende nedlukninger i verden i forsøget på at holde smitten under kontrol.