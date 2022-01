Indonesien får ny hovedstad

Jakarta er for nuværende navnet på Indonesiens hovedstad, men det bliver det imidlertid ikke ved med at være.

Det står nu klart, efter Indonesiens parlament har godkendt et lovforslag om at flytte landets hovedstad fra Jakarta til provinsen Kalimantan på øen Borneo.

Indonesien planlægger at navngive den nye hovedstad Nusantara, som kan oversættes til 'øgruppe'.

Det oplyser Puan Maharani, som er formand i parlamentet, tirsdag, skriver flere internationale medier, herunder The Guardian.

Grunden til, at hovedstaden flytter, er blandt andet, at Jakarta er plaget af forurening, overbefolkning og en stigende risiko for naturkatastrofer.

Ideen om at lokalisere Indonesiens hovedstad andetsteds er som sådan ikke ny. Den blev derimod præsenteret af landets præsident Joko Widodo tilbage i 2019.

Dengang blev planen dog sat på hold på grund af coronapandemien, men det ventes nu, at hovedstaden flytter i 2024.

Koster trecifret milliardbeløb

Det er ikke en billig affære sådan at rykke rundt på et lands hovedstad.

Ifølge Ritzau står etableringen af Indonesiens nye hovedstad til at koste omkring 221 milliarder danske kroner.

Men det betragtes altså som en nødvendighed, fordi Jakarta i stigende grad trues af naturkatastrofer som oversvømmelser og jordskælv.

Derfor skal den nye hovedstad placeres på øen Borneo, som i mindre grad rammes af naturkatastrofer sammenlignet med resten af Indonesien.

Kan få betydning for miljøet

Da planen i første omgang blev præsenteret i 2019, kritiserede miljøaktivister beslutningen om hovedstadens kommende placering.

De mener, at det risikerer at gå ud over skovområderne på Borneo, hvor blandt andet orangutanger og næseaber holder til.

- Beslutningen vil få betydning for miljøet. Jakarta har været ramt af forurening, vandkrise og oversvømmelse. Vi vil ikke have de problemer i den nye hovedstad, lød det dengang fra Jasmine Puteri fra Greenpeace i Indonesien, skriver Ritzau.